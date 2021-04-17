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В Чехии отвергли связь розыска Петрова и Боширова с высылкой дипломатов
В Чехии отвергли связь розыска Петрова и Боширова с высылкой дипломатов
В полиции Чехии отказались сообщить РИА Новости о возможной связи между розыском двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова - и высылкой из страны... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T22:38
2021-04-17T22:57
россия
руслан боширов
солсбери
ян гамачек
александр петров (посол)
мид чехии
в мире
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ПРАГА, 17 апр – РИА Новости. В полиции Чехии отказались сообщить РИА Новости о возможной связи между розыском двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова - и высылкой из страны 18 российских дипломатов."Я не могу ничего сообщить вам о возможности связи между этими делами, так же и как-либо прокомментировать их", - заявила сотрудник пресс-центра чешской полиции.Ранее полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей. Как говорится в сообщении полиции, их разыскивают в связи с расследованием "обстоятельств серьезного преступления", на странице в Twitter также размещены их фотографии.В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов.Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.
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россия, руслан боширов, солсбери, ян гамачек, александр петров (посол), мид чехии, в мире

В Чехии отвергли связь розыска Петрова и Боширова с высылкой дипломатов

22:38 17.04.2021 (обновлено: 22:57 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Вацлавскую площадь в Праге
Вид на Вацлавскую площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПРАГА, 17 апр – РИА Новости. В полиции Чехии отказались сообщить РИА Новости о возможной связи между розыском двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова - и высылкой из страны 18 российских дипломатов.
"Я не могу ничего сообщить вам о возможности связи между этими делами, так же и как-либо прокомментировать их", - заявила сотрудник пресс-центра чешской полиции.
Ранее полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей. Как говорится в сообщении полиции, их разыскивают в связи с расследованием "обстоятельств серьезного преступления", на странице в Twitter также размещены их фотографии.
В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.
 
РоссияРуслан БошировСолсбериЯн ГамачекАлександр Петров (посол)МИД ЧехииВ мире
 
 
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