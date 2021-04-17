https://ria.ru/20210417/rozysk-1728765986.html

В Чехии отвергли связь розыска Петрова и Боширова с высылкой дипломатов

В Чехии отвергли связь розыска Петрова и Боширова с высылкой дипломатов

В полиции Чехии отказались сообщить РИА Новости о возможной связи между розыском двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова - и высылкой из страны... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T22:38

2021-04-17T22:38

2021-04-17T22:57

россия

руслан боширов

солсбери

ян гамачек

александр петров (посол)

мид чехии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152016/00/1520160064_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_274e1d6e9b8c05ce7ffc11705a561f19.jpg

ПРАГА, 17 апр – РИА Новости. В полиции Чехии отказались сообщить РИА Новости о возможной связи между розыском двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова - и высылкой из страны 18 российских дипломатов."Я не могу ничего сообщить вам о возможности связи между этими делами, так же и как-либо прокомментировать их", - заявила сотрудник пресс-центра чешской полиции.Ранее полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей. Как говорится в сообщении полиции, их разыскивают в связи с расследованием "обстоятельств серьезного преступления", на странице в Twitter также размещены их фотографии.В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов.Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

россия

солсбери

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан боширов, солсбери, ян гамачек, александр петров (посол), мид чехии, в мире