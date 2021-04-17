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В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
Ряд разрозненных, небольших пока по масштабам протестов против полицейского насилия проходят в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T02:24
2021-04-17T07:43
протесты
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 17 апр — РИА Новости. Ряд разрозненных, небольших пока по масштабам протестов против полицейского насилия проходят в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Группы по несколько десятков человек идут маршем по улицам, однако пока до столкновений с правоохранительными органами не дошло. Полиция лишь сопровождает протестующих. Временами демонстранты останавливаются посреди проезжей части.В толпе звучат лозунги BLM ("Жизнь чернокожих имеет значение"). Демонстранты скандируют имя убитого недавно при задержании афроамериканца Данте Райта.В толпе звучат кричалки: "Вы не сможете остановить революцию", "Нет полиции Нью-Йорка, нет — превосходству белых", "Прекратите убивать чернокожих детей", "Черная сила", "Хороших полицейских не бывает в расистской системе".Протестующие призывают лишить силовиков в городе финансирования.Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель чернокожего мужчины спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница правоохранительных органов города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Ее отстранили от службы в административном порядке по стандартной процедуре.
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протесты, нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия

02:24 17.04.2021 (обновлено: 07:43 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкУчастник протеста на одной из улиц Нью-Йорка
Участник протеста на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Брайан Смит
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Участник протеста на одной из улиц Нью-Йорка
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 17 апр — РИА Новости. Ряд разрозненных, небольших пока по масштабам протестов против полицейского насилия проходят в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Группы по несколько десятков человек идут маршем по улицам, однако пока до столкновений с правоохранительными органами не дошло. Полиция лишь сопровождает протестующих. Временами демонстранты останавливаются посреди проезжей части.
В толпе звучат лозунги BLM ("Жизнь чернокожих имеет значение"). Демонстранты скандируют имя убитого недавно при задержании афроамериканца Данте Райта.
Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Протестующие призывают лишить силовиков в городе финансирования.
Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель чернокожего мужчины спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница правоохранительных органов города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Ее отстранили от службы в административном порядке по стандартной процедуре.
Беспорядки в США после убийства Данте Райта
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Сотрудница полиции города Бруклин-Сентер перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в Данте Райта, который вырывался при задержании.

Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
1 из 15

Сотрудница полиции города Бруклин-Сентер перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в Данте Райта, который вырывался при задержании.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Nick Pfosi

Экспертиза показала, что афроамериканец умер от огнестрельного ранения в грудь.

Участники акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
2 из 15

Экспертиза показала, что афроамериканец умер от огнестрельного ранения в грудь.

© REUTERS / Nick Pfosi
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.

Полицейские во время акций протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
3 из 15

Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.

© РИА Новости / Крис Джун
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© AP Photo / John Minchillo

В городе Бруклин-Сентер ввели комендантский час.

Участника акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
4 из 15

В городе Бруклин-Сентер ввели комендантский час.

© AP Photo / John Minchillo
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Однако столкновения протестующих с полицейскими продолжаются.

Участники акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
5 из 15

Однако столкновения протестующих с полицейскими продолжаются.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Сотни человек собрались в понедельник рядом с полицейским управлением Бруклин-Сентера и потребовали справедливости.

Участники акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
6 из 15

Сотни человек собрались в понедельник рядом с полицейским управлением Бруклин-Сентера и потребовали справедливости.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Участники беспорядков бросали в полицейских бутылки, кирпичи и снаряды, а также использовали лазеры.

Участник акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
7 из 15

Участники беспорядков бросали в полицейских бутылки, кирпичи и снаряды, а также использовали лазеры.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Участница акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
8 из 15

Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Полиция заявила, что протестующие пытались прорвать барьер, возведенный вокруг полицейского управления, но безуспешно.

Участники акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
9 из 15

Полиция заявила, что протестующие пытались прорвать барьер, возведенный вокруг полицейского управления, но безуспешно.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

В ходе протестов в общей сложности задержаны 40 человек.

Военные броневики во время акций протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
10 из 15

В ходе протестов в общей сложности задержаны 40 человек.

© РИА Новости / Крис Джун
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© REUTERS / Leah Millis

Протесты уже привели к мародерству.

Участники акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
11 из 15

Протесты уже привели к мародерству.

© REUTERS / Leah Millis
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

В магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами.

Разбитые витрины магазина в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
12 из 15

В магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Пострадал также расположенный неподалеку салон сотовой связи.

Девушки в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
13 из 15

Пострадал также расположенный неподалеку салон сотовой связи.

© РИА Новости / Крис Джун
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© AFP 2021 / Getty Images/David Ryder

Данте Райта убили на фоне процесса над полицейским, который в 2020 году участвовал в задержании Джорджа Флойда.

Свечи и цветы на протесте в Сиэтле, Вашингтон
14 из 15

Данте Райта убили на фоне процесса над полицейским, который в 2020 году участвовал в задержании Джорджа Флойда.

© AFP 2021 / Getty Images/David Ryder
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами.

Полицейские во время акций протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
15 из 15

Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
1 из 15

Сотрудница полиции города Бруклин-Сентер перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в Данте Райта, который вырывался при задержании.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
2 из 15

Экспертиза показала, что афроамериканец умер от огнестрельного ранения в грудь.

© REUTERS / Nick Pfosi
3 из 15

Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
4 из 15

В городе Бруклин-Сентер ввели комендантский час.

© AP Photo / John Minchillo
5 из 15

Однако столкновения протестующих с полицейскими продолжаются.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
6 из 15

Сотни человек собрались в понедельник рядом с полицейским управлением Бруклин-Сентера и потребовали справедливости.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
7 из 15

Участники беспорядков бросали в полицейских бутылки, кирпичи и снаряды, а также использовали лазеры.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
8 из 15

Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
9 из 15

Полиция заявила, что протестующие пытались прорвать барьер, возведенный вокруг полицейского управления, но безуспешно.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
10 из 15

В ходе протестов в общей сложности задержаны 40 человек.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
11 из 15

Протесты уже привели к мародерству.

© REUTERS / Leah Millis
12 из 15

В магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
13 из 15

Пострадал также расположенный неподалеку салон сотовой связи.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
14 из 15

Данте Райта убили на фоне процесса над полицейским, который в 2020 году участвовал в задержании Джорджа Флойда.

© AFP 2021 / Getty Images/David Ryder
15 из 15

Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами.

© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в фотобанк
 
ПротестыНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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