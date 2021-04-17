https://ria.ru/20210417/protesty-1728673752.html

В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия

В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия

Ряд разрозненных, небольших пока по масштабам протестов против полицейского насилия проходят в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T02:24

2021-04-17T02:24

2021-04-17T07:43

протесты

нью-йорк (город)

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 17 апр — РИА Новости. Ряд разрозненных, небольших пока по масштабам протестов против полицейского насилия проходят в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Группы по несколько десятков человек идут маршем по улицам, однако пока до столкновений с правоохранительными органами не дошло. Полиция лишь сопровождает протестующих. Временами демонстранты останавливаются посреди проезжей части.В толпе звучат лозунги BLM ("Жизнь чернокожих имеет значение"). Демонстранты скандируют имя убитого недавно при задержании афроамериканца Данте Райта.В толпе звучат кричалки: "Вы не сможете остановить революцию", "Нет полиции Нью-Йорка, нет — превосходству белых", "Прекратите убивать чернокожих детей", "Черная сила", "Хороших полицейских не бывает в расистской системе".Протестующие призывают лишить силовиков в городе финансирования.Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель чернокожего мужчины спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница правоохранительных органов города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Ее отстранили от службы в административном порядке по стандартной процедуре.

https://ria.ru/20210414/ubiystvo-1728118457.html

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протесты, нью-йорк (город), сша, в мире