Беспорядки в США после убийства Данте Райта
Сотрудница полиции города Бруклин-Сентер перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в Данте Райта, который вырывался при задержании.
Сотрудница полиции города Бруклин-Сентер перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в Данте Райта, который вырывался при задержании.
Экспертиза показала, что афроамериканец умер от огнестрельного ранения в грудь.
Экспертиза показала, что афроамериканец умер от огнестрельного ранения в грудь.
Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.
В городе Бруклин-Сентер ввели комендантский час.
В городе Бруклин-Сентер ввели комендантский час.
Однако столкновения протестующих с полицейскими продолжаются.
Однако столкновения протестующих с полицейскими продолжаются.
Сотни человек собрались в понедельник рядом с полицейским управлением Бруклин-Сентера и потребовали справедливости.
Сотни человек собрались в понедельник рядом с полицейским управлением Бруклин-Сентера и потребовали справедливости.
Участники беспорядков бросали в полицейских бутылки, кирпичи и снаряды, а также использовали лазеры.
Участники беспорядков бросали в полицейских бутылки, кирпичи и снаряды, а также использовали лазеры.
Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Полиция заявила, что протестующие пытались прорвать барьер, возведенный вокруг полицейского управления, но безуспешно.
Полиция заявила, что протестующие пытались прорвать барьер, возведенный вокруг полицейского управления, но безуспешно.
В ходе протестов в общей сложности задержаны 40 человек.
В ходе протестов в общей сложности задержаны 40 человек.
Протесты уже привели к мародерству.
В магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами.
В магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами.
Пострадал также расположенный неподалеку салон сотовой связи.
Пострадал также расположенный неподалеку салон сотовой связи.
Данте Райта убили на фоне процесса над полицейским, который в 2020 году участвовал в задержании Джорджа Флойда.
Данте Райта убили на фоне процесса над полицейским, который в 2020 году участвовал в задержании Джорджа Флойда.
Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами.
Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами.