https://ria.ru/20210413/besporyadki-1728051141.html

Беспорядки в США после убийства Данте Райта

Беспорядки в США после убийства Данте Райта

В штате Миннесота после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта вспыхнули протесты, которые переросли в уличные беспорядки. Кадры из США — в фотоленте... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:45

2021-04-13T15:45

2021-04-13T17:55

протесты

миннесота

фото

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В штате Миннесота после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта вспыхнули протесты, которые переросли в уличные беспорядки. Кадры из США — в фотоленте Ria.ru.

миннесота

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты, миннесота, фото, фото