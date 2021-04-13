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Беспорядки в США после убийства Данте Райта
Беспорядки в США после убийства Данте Райта
В штате Миннесота после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта вспыхнули протесты, которые переросли в уличные беспорядки. Кадры из США — в фотоленте... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:45
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протесты
миннесота
фото
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В штате Миннесота после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта вспыхнули протесты, которые переросли в уличные беспорядки. Кадры из США — в фотоленте Ria.ru.
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протесты, миннесота, фото, фото

Беспорядки в США после убийства Данте Райта

15:45 13.04.2021 (обновлено: 17:55 13.04.2021)
 
Читать ria.ru в
В штате Миннесота после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта вспыхнули протесты, которые переросли в уличные беспорядки. Кадры из США — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Сотрудница полиции города Бруклин-Сентер перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в Данте Райта, который вырывался при задержании.

Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
1 из 15

Сотрудница полиции города Бруклин-Сентер перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в Данте Райта, который вырывался при задержании.

© РИА Новости / Крис Джун
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© REUTERS / Nick Pfosi

Экспертиза показала, что афроамериканец умер от огнестрельного ранения в грудь.

Участники акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
2 из 15

Экспертиза показала, что афроамериканец умер от огнестрельного ранения в грудь.

© REUTERS / Nick Pfosi
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.

Полицейские во время акций протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
3 из 15

Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.

© РИА Новости / Крис Джун
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© AP Photo / John Minchillo

В городе Бруклин-Сентер ввели комендантский час.

Участника акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
4 из 15

В городе Бруклин-Сентер ввели комендантский час.

© AP Photo / John Minchillo
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Однако столкновения протестующих с полицейскими продолжаются.

Участники акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
5 из 15

Однако столкновения протестующих с полицейскими продолжаются.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Сотни человек собрались в понедельник рядом с полицейским управлением Бруклин-Сентера и потребовали справедливости.

Участники акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
6 из 15

Сотни человек собрались в понедельник рядом с полицейским управлением Бруклин-Сентера и потребовали справедливости.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Участники беспорядков бросали в полицейских бутылки, кирпичи и снаряды, а также использовали лазеры.

Участник акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
7 из 15

Участники беспорядков бросали в полицейских бутылки, кирпичи и снаряды, а также использовали лазеры.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Участница акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
8 из 15

Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Полиция заявила, что протестующие пытались прорвать барьер, возведенный вокруг полицейского управления, но безуспешно.

Участники акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
9 из 15

Полиция заявила, что протестующие пытались прорвать барьер, возведенный вокруг полицейского управления, но безуспешно.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

В ходе протестов в общей сложности задержаны 40 человек.

Военные броневики во время акций протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
10 из 15

В ходе протестов в общей сложности задержаны 40 человек.

© РИА Новости / Крис Джун
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© REUTERS / Leah Millis

Протесты уже привели к мародерству.

Участники акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
11 из 15

Протесты уже привели к мародерству.

© REUTERS / Leah Millis
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

В магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами.

Разбитые витрины магазина в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
12 из 15

В магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Пострадал также расположенный неподалеку салон сотовой связи.

Девушки в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
13 из 15

Пострадал также расположенный неподалеку салон сотовой связи.

© РИА Новости / Крис Джун
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© AFP 2021 / Getty Images/David Ryder

Данте Райта убили на фоне процесса над полицейским, который в 2020 году участвовал в задержании Джорджа Флойда.

Свечи и цветы на протесте в Сиэтле, Вашингтон
14 из 15

Данте Райта убили на фоне процесса над полицейским, который в 2020 году участвовал в задержании Джорджа Флойда.

© AFP 2021 / Getty Images/David Ryder
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами.

Полицейские во время акций протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
15 из 15

Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами.

© РИА Новости / Крис Джун
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