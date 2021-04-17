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Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
Президент США Джо Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T00:50
2021-04-17T00:50
вашингтон
джо байден
индианаполис
сша
fedex
в мире
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Байден заявил о "национальном позоре"
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием.Он заявил, что пытается реализовать реформы, которые соответствуют здравому смыслу."Люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии (покупателей)… Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов?" - заявил Байден."Я не успокоюсь, пока это не будет сделано", - сказал он об изменениях в ношении оружия.Де-факто попытки реформы ношения оружия, которое гарантировано конституцией, проваливаются из-за оппозиции оружейного лобби и республиканцев в сенате.Байден говорил на фоне очередной стрельбы с большим количеством жертв - бывший служащий компании FedEx убил восемь человек в здании компании в Индианаполисе в пятницу.
https://ria.ru/20210416/indianapolise-1728662103.html
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вашингтон, джо байден, индианаполис, сша, fedex , в мире

Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием

00:50 17.04.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием.

"Это национальный позор. Это должно закончиться", - сказал Байден на пресс-конференции.

Он заявил, что пытается реализовать реформы, которые соответствуют здравому смыслу.
"Люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии (покупателей)… Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов?" - заявил Байден.
"Я не успокоюсь, пока это не будет сделано", - сказал он об изменениях в ношении оружия.
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