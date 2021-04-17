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Корабль "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку

Корабль "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку

Космический корабль "Союз МС-17" совершил успешную посадку в степи Казахстана, следует из трансляции на сайте Роскосмоса. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T08:00

2021-04-17T08:00

2021-04-17T09:16

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

россия

кэтлин рубинс

сергей рыжиков (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-17" совершил успешную посадку в степи Казахстана, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.Командир экипажа Сергей Рыжиков доложил об отличном самочувствии команды.В корабле после полугодовой вахты на Международной космической станции вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на МКС остались семь человек, в том числе двое россиян.Спасатели помогли им выбраться из аппарата. Первым из "Союза" показался капитан, сидевший ближе всех к выходному люку, за ним — Рубинс, которой вручили букет цветов, и Кудь-Сверчков.Россияне после полета отправятся в подмосковный Звездный городок, а Рубинс — в США.Экипаж "Союза МС-17" вышел на орбиту 184 дня назад. За время экспедиции Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался более 11 лет. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха продолжилась.Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Помимо того, пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".

https://ria.ru/20210415/zarplata-1728367759.html

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Возвращение на Землю: "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку Возвращение на Землю: "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку 2021-04-17T08:00 true PT0M40S

LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю 2021-04-17T08:00 true PT1S

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