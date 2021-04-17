https://ria.ru/20210417/pashinyan-1728707853.html

Пашинян рассказал об армяно-российском стратегическом союзе

Пашинян рассказал об армяно-российском стратегическом союзе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система безопасности страны основана на армяно-российском стратегическом и военном союзе. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:32

2021-04-17T13:32

2021-04-17T13:32

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никол пашинян

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система безопасности страны основана на армяно-российском стратегическом и военном союзе."Система безопасности нашей страны основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе", - сказал Пашинян на встрече с жителями Вайоцдзорской области республики.По его словам, сейчас действует армяно-российская совместная группировка войск и единая система ПВО в кавказском регионе. "Согласно логике этих соглашений, нападение на Армению будет означать нападение на РФ, и здесь у нас действует единая система безопасности", - сказал Пашинян.Пашинян 14 апреля объявил о переговорах с Россией по созданию опорного пункта 102-й российской военной базы в Сюникской области на юге Армении, между Нахичеванской автономной республикой Азербайджана с одной стороны и перешедшими под контроль Баку Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами с другой. Он назвал военный союз с РФ стержнем обеспечения безопасности страны.

https://ria.ru/20210407/otnosheniya-1604427799.html

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россия, никол пашинян, азербайджан, армения, в мире