Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/pashinyan-1728707853.html
Пашинян рассказал об армяно-российском стратегическом союзе
Пашинян рассказал об армяно-российском стратегическом союзе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система безопасности страны основана на армяно-российском стратегическом и военном союзе. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:32
2021-04-17T13:32
россия
никол пашинян
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889151_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_95777ff3e71127bb96f3545ce20c6c1f.jpg
ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система безопасности страны основана на армяно-российском стратегическом и военном союзе."Система безопасности нашей страны основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе", - сказал Пашинян на встрече с жителями Вайоцдзорской области республики.По его словам, сейчас действует армяно-российская совместная группировка войск и единая система ПВО в кавказском регионе. "Согласно логике этих соглашений, нападение на Армению будет означать нападение на РФ, и здесь у нас действует единая система безопасности", - сказал Пашинян.Пашинян 14 апреля объявил о переговорах с Россией по созданию опорного пункта 102-й российской военной базы в Сюникской области на юге Армении, между Нахичеванской автономной республикой Азербайджана с одной стороны и перешедшими под контроль Баку Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами с другой. Он назвал военный союз с РФ стержнем обеспечения безопасности страны.
https://ria.ru/20210407/otnosheniya-1604427799.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889151_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_1df58432eb4adb4a1091468a1009d039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, никол пашинян, азербайджан, армения, в мире

Пашинян рассказал об армяно-российском стратегическом союзе

13:32 17.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система безопасности страны основана на армяно-российском стратегическом и военном союзе.
"Система безопасности нашей страны основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе", - сказал Пашинян на встрече с жителями Вайоцдзорской области республики.
По его словам, сейчас действует армяно-российская совместная группировка войск и единая система ПВО в кавказском регионе. "Согласно логике этих соглашений, нападение на Армению будет означать нападение на РФ, и здесь у нас действует единая система безопасности", - сказал Пашинян.
Пашинян 14 апреля объявил о переговорах с Россией по созданию опорного пункта 102-й российской военной базы в Сюникской области на юге Армении, между Нахичеванской автономной республикой Азербайджана с одной стороны и перешедшими под контроль Баку Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами с другой. Он назвал военный союз с РФ стержнем обеспечения безопасности страны.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 04:07
Межгосударственные отношения России и Армении
 
РоссияНикол ПашинянАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
04:08Названа самая вредная для волос прическа
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
23:40Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
Лента новостейМолния