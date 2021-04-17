https://ria.ru/20210417/panina-1728718830.html

В Госдуме не удивились задержанию украинского консула в Петербурге

В Госдуме не удивились задержанию украинского консула в Петербурге

Киевские власти давно присоединились к антироссийскому блоку во главе с США, поэтому инцидент с украинским дипломатом в Санкт-Петербурге не вызывает удивления,... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:27

2021-04-17T15:27

2021-04-17T15:27

россия

госдума рф

елена панина

сша

украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Киевские власти давно присоединились к антироссийскому блоку во главе с США, поэтому инцидент с украинским дипломатом в Санкт-Петербурге не вызывает удивления, США и их сателлиты ведут себя в РФ нагло и бесцеремонно, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.В ФСБ России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение.По словам Паниной, "киевский режим давно присоединился к антироссийскому блоку во главе с США, и в этом смысле подобная деятельность украинского дипломата не вызывает удивления".По её словам, подобные ограничения необходимо распространить "и на структуры, действующие при поддержки официальных властей и других стран, входящих в антироссийский блок", где наблюдается "жесткий, репрессивный подход по отношению к любой активности, направленной на установление взаимовыгодных связей с РФ"."Международные отношения строятся на принципе взаимности, правила должны быть одинаковы для всех. Тем, кто создал из России "образ врага" и поступает соответствующим образом, придется к этому привыкать", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20210417/mid-1728712457.html

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россия, госдума рф, елена панина, сша, украина