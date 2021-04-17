Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/panina-1728718830.html
В Госдуме не удивились задержанию украинского консула в Петербурге
В Госдуме не удивились задержанию украинского консула в Петербурге
Киевские власти давно присоединились к антироссийскому блоку во главе с США, поэтому инцидент с украинским дипломатом в Санкт-Петербурге не вызывает удивления,... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:27
2021-04-17T15:27
россия
госдума рф
елена панина
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Киевские власти давно присоединились к антироссийскому блоку во главе с США, поэтому инцидент с украинским дипломатом в Санкт-Петербурге не вызывает удивления, США и их сателлиты ведут себя в РФ нагло и бесцеремонно, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.В ФСБ России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение.По словам Паниной, "киевский режим давно присоединился к антироссийскому блоку во главе с США, и в этом смысле подобная деятельность украинского дипломата не вызывает удивления".По её словам, подобные ограничения необходимо распространить "и на структуры, действующие при поддержки официальных властей и других стран, входящих в антироссийский блок", где наблюдается "жесткий, репрессивный подход по отношению к любой активности, направленной на установление взаимовыгодных связей с РФ"."Международные отношения строятся на принципе взаимности, правила должны быть одинаковы для всех. Тем, кто создал из России "образ врага" и поступает соответствующим образом, придется к этому привыкать", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210417/mid-1728712457.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_148:0:2724:1932_1920x0_80_0_0_0da3dce2cc9bf6bd934a0762db138f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, елена панина, сша, украина

В Госдуме не удивились задержанию украинского консула в Петербурге

15:27 17.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Киевские власти давно присоединились к антироссийскому блоку во главе с США, поэтому инцидент с украинским дипломатом в Санкт-Петербурге не вызывает удивления, США и их сателлиты ведут себя в РФ нагло и бесцеремонно, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
В ФСБ России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение.
По словам Паниной, "киевский режим давно присоединился к антироссийскому блоку во главе с США, и в этом смысле подобная деятельность украинского дипломата не вызывает удивления".
"США и их сателлиты действуют на территории РФ нагло и бесцеремонно, игнорируя все международные правила. На этом фоне вполне адекватны и логичны принятые российским государством меры, направленные на блокирование деятельности структур, поддерживаемых госдепом США", - сообщила депутат РИА Новости в субботу.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 14:14
МИД вызвал временного поверенного в делах Украины
По её словам, подобные ограничения необходимо распространить "и на структуры, действующие при поддержки официальных властей и других стран, входящих в антироссийский блок", где наблюдается "жесткий, репрессивный подход по отношению к любой активности, направленной на установление взаимовыгодных связей с РФ".
"Международные отношения строятся на принципе взаимности, правила должны быть одинаковы для всех. Тем, кто создал из России "образ врага" и поступает соответствующим образом, придется к этому привыкать", - констатировала Панина.
 
РоссияГосдума РФЕлена ПанинаСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
04:08Названа самая вредная для волос прическа
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
23:40Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
Лента новостейМолния