https://ria.ru/20210417/panina-1728718830.html
В Госдуме не удивились задержанию украинского консула в Петербурге
В Госдуме не удивились задержанию украинского консула в Петербурге
Киевские власти давно присоединились к антироссийскому блоку во главе с США, поэтому инцидент с украинским дипломатом в Санкт-Петербурге не вызывает удивления,... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:27
2021-04-17T15:27
2021-04-17T15:27
россия
госдума рф
елена панина
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Киевские власти давно присоединились к антироссийскому блоку во главе с США, поэтому инцидент с украинским дипломатом в Санкт-Петербурге не вызывает удивления, США и их сателлиты ведут себя в РФ нагло и бесцеремонно, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.В ФСБ России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение.По словам Паниной, "киевский режим давно присоединился к антироссийскому блоку во главе с США, и в этом смысле подобная деятельность украинского дипломата не вызывает удивления".По её словам, подобные ограничения необходимо распространить "и на структуры, действующие при поддержки официальных властей и других стран, входящих в антироссийский блок", где наблюдается "жесткий, репрессивный подход по отношению к любой активности, направленной на установление взаимовыгодных связей с РФ"."Международные отношения строятся на принципе взаимности, правила должны быть одинаковы для всех. Тем, кто создал из России "образ врага" и поступает соответствующим образом, придется к этому привыкать", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210417/mid-1728712457.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_148:0:2724:1932_1920x0_80_0_0_0da3dce2cc9bf6bd934a0762db138f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, елена панина, сша, украина
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Киевские власти давно присоединились к антироссийскому блоку во главе с США
, поэтому инцидент с украинским дипломатом в Санкт-Петербурге
не вызывает удивления, США и их сателлиты ведут себя в РФ нагло и бесцеремонно, считает член комитета Госдумы
по международным делам Елена Панина
.
В ФСБ
России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин
позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко
уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение.
По словам Паниной, "киевский режим давно присоединился к антироссийскому блоку во главе с США, и в этом смысле подобная деятельность украинского дипломата не вызывает удивления".
"США и их сателлиты действуют на территории РФ нагло и бесцеремонно, игнорируя все международные правила. На этом фоне вполне адекватны и логичны принятые российским государством меры, направленные на блокирование деятельности структур, поддерживаемых госдепом США", - сообщила депутат РИА Новости в субботу.
По её словам, подобные ограничения необходимо распространить "и на структуры, действующие при поддержки официальных властей и других стран, входящих в антироссийский блок", где наблюдается "жесткий, репрессивный подход по отношению к любой активности, направленной на установление взаимовыгодных связей с РФ".
"Международные отношения строятся на принципе взаимности, правила должны быть одинаковы для всех. Тем, кто создал из России "образ врага" и поступает соответствующим образом, придется к этому привыкать", - констатировала Панина.