Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html
Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
Прежде всего, это слишком низкая цена – именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники привлекают потребителей, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T03:15
2021-04-17T03:15
виктор алексеев
россия
мошенничество
ск "макс"
осаго
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cdbc8c4364b0998b276c7d445e6708c8.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Прежде всего, это слишком низкая цена – именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники привлекают потребителей, рассказывает агентству "Прайм" заместитель генерального директора СК "Макс" Виктор Алексеев.Еще один признак – исключительно удаленное общение. Если позвонить в страховую компанию или посетить ее сайт, можно узнать много интересного. Например, реальная цена полиса выше, а тот, кто пытается "впарить" вам дешевку, мошенник без доверенности и лицензии.Самый простой способ проверки подлинности полиса – на сайте РСА в раздел по проверке. Ее можно сделать по номеру полисы или госномеру машины.По словам Алексеева, она помогает выявить совершенно неожиданные вещи. Например, бланк полиса подлинным, однако в базе РСА вместо дорогого автомобиля значится застрахованным трактор. Это означает, что разницу недобросовестный агент положил себе в карман.
https://ria.ru/20210322/kasko-1602249343.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_146e7034c8e0b026f5ebf9da89c42d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор алексеев, россия, мошенничество, ск "макс", осаго, авто, общество

Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО

03:15 17.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Прежде всего, это слишком низкая цена – именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники привлекают потребителей, рассказывает агентству "Прайм" заместитель генерального директора СК "Макс" Виктор Алексеев.
"Надо иметь в виду, что ответы на ваши вопросы: "Почему так дешево?" у них заранее подготовлены. Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика", — отмечает эксперт.
Еще один признак – исключительно удаленное общение. Если позвонить в страховую компанию или посетить ее сайт, можно узнать много интересного. Например, реальная цена полиса выше, а тот, кто пытается "впарить" вам дешевку, мошенник без доверенности и лицензии.
Самый простой способ проверки подлинности полиса – на сайте РСА в раздел по проверке. Ее можно сделать по номеру полисы или госномеру машины.
По словам Алексеева, она помогает выявить совершенно неожиданные вещи. Например, бланк полиса подлинным, однако в базе РСА вместо дорогого автомобиля значится застрахованным трактор. Это означает, что разницу недобросовестный агент положил себе в карман.
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 07:15
Эксперт назвал способы купить каско дешевле
 
Виктор АлексеевРоссияМошенничествоСК "МАКС"ОСАГОАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Глава INTERSOS Hellas назвал условия для беженцев в Греции кошмарными
12:23Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
12:23В работе Twitter произошел сбой
12:19Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС
12:14Посол России в Германии призвал Запад не подпитывать иллюзии Киева
12:09Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из России
12:06Киев надеется, что задержание консула не помешает работе дипучреждения
12:01Козловский заявил о нехватке сценаристов в России
11:52Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек
11:51Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"
11:44После протестов в Миннесоте задержали около ста человек
11:44Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула
11:42Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса
11:35В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем
11:34Козловский рассказал о работе над фильмом "Чернобыль"
11:32Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
11:28В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"
11:27В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году
11:25Козловский рассказал о творческих планах
11:15В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca
Лента новостейМолния