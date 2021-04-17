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Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
Прежде всего, это слишком низкая цена – именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники привлекают потребителей, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T03:15
2021-04-17T03:15
2021-04-17T03:15
виктор алексеев
россия
мошенничество
ск "макс"
осаго
авто
общество
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Прежде всего, это слишком низкая цена – именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники привлекают потребителей, рассказывает агентству "Прайм" заместитель генерального директора СК "Макс" Виктор Алексеев.Еще один признак – исключительно удаленное общение. Если позвонить в страховую компанию или посетить ее сайт, можно узнать много интересного. Например, реальная цена полиса выше, а тот, кто пытается "впарить" вам дешевку, мошенник без доверенности и лицензии.Самый простой способ проверки подлинности полиса – на сайте РСА в раздел по проверке. Ее можно сделать по номеру полисы или госномеру машины.По словам Алексеева, она помогает выявить совершенно неожиданные вещи. Например, бланк полиса подлинным, однако в базе РСА вместо дорогого автомобиля значится застрахованным трактор. Это означает, что разницу недобросовестный агент положил себе в карман.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виктор алексеев, россия, мошенничество, ск "макс", осаго, авто, общество
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости.
Прежде всего, это слишком низкая цена – именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники привлекают потребителей, рассказывает агентству "Прайм
" заместитель генерального директора СК "Макс"
Виктор Алексеев.
"Надо иметь в виду, что ответы на ваши вопросы: "Почему так дешево?" у них заранее подготовлены. Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика", — отмечает эксперт.
Еще один признак – исключительно удаленное общение. Если позвонить в страховую компанию или посетить ее сайт, можно узнать много интересного. Например, реальная цена полиса выше, а тот, кто пытается "впарить" вам дешевку, мошенник без доверенности и лицензии.
Самый простой способ проверки подлинности полиса – на сайте РСА в раздел по проверке. Ее можно сделать по номеру полисы или госномеру машины.
По словам Алексеева, она помогает выявить совершенно неожиданные вещи. Например, бланк полиса подлинным, однако в базе РСА вместо дорогого автомобиля значится застрахованным трактор. Это означает, что разницу недобросовестный агент положил себе в карман.