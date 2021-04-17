https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html

Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО

Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО

Прежде всего, это слишком низкая цена – именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники привлекают потребителей, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T03:15

2021-04-17T03:15

2021-04-17T03:15

виктор алексеев

россия

мошенничество

ск "макс"

осаго

авто

общество

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Прежде всего, это слишком низкая цена – именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники привлекают потребителей, рассказывает агентству "Прайм" заместитель генерального директора СК "Макс" Виктор Алексеев.Еще один признак – исключительно удаленное общение. Если позвонить в страховую компанию или посетить ее сайт, можно узнать много интересного. Например, реальная цена полиса выше, а тот, кто пытается "впарить" вам дешевку, мошенник без доверенности и лицензии.Самый простой способ проверки подлинности полиса – на сайте РСА в раздел по проверке. Ее можно сделать по номеру полисы или госномеру машины.По словам Алексеева, она помогает выявить совершенно неожиданные вещи. Например, бланк полиса подлинным, однако в базе РСА вместо дорогого автомобиля значится застрахованным трактор. Это означает, что разницу недобросовестный агент положил себе в карман.

https://ria.ru/20210322/kasko-1602249343.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор алексеев, россия, мошенничество, ск "макс", осаго, авто, общество