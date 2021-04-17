https://ria.ru/20210417/mks-1728675081.html

Корабль "Союз МС-17" покинул МКС

Корабль "Союз МС-17" покинул МКС

Космический корабль "Союз МС-17" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции, следует из трансляции на сайте... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T04:48

2021-04-17T04:48

2021-04-17T08:01

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-17" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".В Twitter "Роскосмоса" параллельно появилось сообщение с комментарием о происходящем.В корабле после полугодовой вахты вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на станции остались семь человек, в том числе двое российских космонавтов.Согласно плану посадки, в 7.01 "Союз МС-17" выдаст тормозной импульс для схода с орбиты. Ориентировочно в 7.30 корабль разделится на отсеки — спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжит посадку, а бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорят в атмосфере. Через три минуты после разделения отсеков капсула с экипажем войдет в атмосферу и космонавтам предстоит пережить перегрузки почти в 4g, то есть на них будет давить вес, в четыре раза превышающий их собственный. В 7.41 над кораблем развернется вытяжной, а затем купол основного парашюта.Посадка спускаемого аппарата состоится ориентировочно в 7.56 по московскому времени в традиционном районе — в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.После того как приземлившуюся капсулу обнаружат с вертолетов, к месту посадки выдвинутся поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Российские космонавты после полета отправятся в подмосковный Звездный городок, а американка — в США.Экипаж "Союза МС-17" пробыл в космосе 184 суток. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался более 11 лет, и выполнили часть из запланированных работ на поверхности станции. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", однако небольшая утечка воздуха все еще продолжается.Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Помимо того, пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".

https://ria.ru/20210415/zarplata-1728367759.html

https://ria.ru/20210416/sboy-1728506603.html

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LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю 2021-04-17T04:48 true PT1S

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, звездный городок, сша