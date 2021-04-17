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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210417/mks-1728675081.html
Корабль "Союз МС-17" покинул МКС
Корабль "Союз МС-17" покинул МКС
Космический корабль "Союз МС-17" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции, следует из трансляции на сайте... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T04:48
2021-04-17T08:01
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-17" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".В Twitter "Роскосмоса" параллельно появилось сообщение с комментарием о происходящем.В корабле после полугодовой вахты вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на станции остались семь человек, в том числе двое российских космонавтов.Согласно плану посадки, в 7.01 "Союз МС-17" выдаст тормозной импульс для схода с орбиты. Ориентировочно в 7.30 корабль разделится на отсеки — спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжит посадку, а бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорят в атмосфере. Через три минуты после разделения отсеков капсула с экипажем войдет в атмосферу и космонавтам предстоит пережить перегрузки почти в 4g, то есть на них будет давить вес, в четыре раза превышающий их собственный. В 7.41 над кораблем развернется вытяжной, а затем купол основного парашюта.Посадка спускаемого аппарата состоится ориентировочно в 7.56 по московскому времени в традиционном районе — в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.После того как приземлившуюся капсулу обнаружат с вертолетов, к месту посадки выдвинутся поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Российские космонавты после полета отправятся в подмосковный Звездный городок, а американка — в США.Экипаж "Союза МС-17" пробыл в космосе 184 суток. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался более 11 лет, и выполнили часть из запланированных работ на поверхности станции. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", однако небольшая утечка воздуха все еще продолжается.Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Помимо того, пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".
https://ria.ru/20210415/zarplata-1728367759.html
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LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю
LIVE: Экипаж 64-ой экспедиции МКС возвращается на Землю
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, звездный городок, сша

Корабль "Союз МС-17" покинул МКС

04:48 17.04.2021 (обновлено: 08:01 17.04.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-17" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
В Twitter "Роскосмоса" параллельно появилось сообщение с комментарием о происходящем.
"Пилотируемый корабль "Союз МС-17" штатно отстыковался от Международной космической станции", — отмечается в публикации.
В корабле после полугодовой вахты вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на станции остались семь человек, в том числе двое российских космонавтов.
Согласно плану посадки, в 7.01 "Союз МС-17" выдаст тормозной импульс для схода с орбиты. Ориентировочно в 7.30 корабль разделится на отсеки — спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжит посадку, а бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорят в атмосфере. Через три минуты после разделения отсеков капсула с экипажем войдет в атмосферу и космонавтам предстоит пережить перегрузки почти в 4g, то есть на них будет давить вес, в четыре раза превышающий их собственный. В 7.41 над кораблем развернется вытяжной, а затем купол основного парашюта.
Посадка спускаемого аппарата состоится ориентировочно в 7.56 по московскому времени в традиционном районе — в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.
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Экипаж "Союза МС-17" пробыл в космосе 184 суток. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался более 11 лет, и выполнили часть из запланированных работ на поверхности станции. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", однако небольшая утечка воздуха все еще продолжается.
Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Помимо того, пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей Рыжиков (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАЗвездный городокСША
 
 
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