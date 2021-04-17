https://ria.ru/20210417/mid-1728712457.html
МИД вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД вызвал временного поверенного в делах Украины
Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:14
2021-04-17T14:14
2021-04-17T16:28
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге. "Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб", — сказал сотрудник посольства Украины в Москве в комментарии агентству УНИАН.В российском дипведомстве пояснили, что вызвали Покотило из-за противоправной деятельностью украинского консула, которому рекомендовали покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.Как ранее сообщили в ФСБ, украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным — в на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков. Отмечается, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов, он уже вернулся в дипучреждение. В ведомстве назвали инцидент враждебными действиями со стороны Москвы и заявили о готовящихся ответных мерах.Как отметили в ФСБ, Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
https://ria.ru/20210417/dzhabarov-1728703857.html
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россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)