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МИД вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД вызвал временного поверенного в делах Украины
Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:14
2021-04-17T16:28
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украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге. "Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб", — сказал сотрудник посольства Украины в Москве в комментарии агентству УНИАН.В российском дипведомстве пояснили, что вызвали Покотило из-за противоправной деятельностью украинского консула, которому рекомендовали покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.Как ранее сообщили в ФСБ, украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным — в на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков. Отмечается, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов, он уже вернулся в дипучреждение. В ведомстве назвали инцидент враждебными действиями со стороны Москвы и заявили о готовящихся ответных мерах.Как отметили в ФСБ, Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
https://ria.ru/20210417/dzhabarov-1728703857.html
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россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

МИД вызвал временного поверенного в делах Украины

14:14 17.04.2021 (обновлено: 16:28 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге.
"Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб", — сказал сотрудник посольства Украины в Москве в комментарии агентству УНИАН.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 12:45
В Совфеде прокомментировали задержание украинского консула Сосонюка
В российском дипведомстве пояснили, что вызвали Покотило из-за противоправной деятельностью украинского консула, которому рекомендовали покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
Как ранее сообщили в ФСБ, украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным — в на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков. Отмечается, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.
Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов, он уже вернулся в дипучреждение. В ведомстве назвали инцидент враждебными действиями со стороны Москвы и заявили о готовящихся ответных мерах.
Как отметили в ФСБ, Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 10:49
Стали известны подробности о доходах задержанного украинского консула
 
РоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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