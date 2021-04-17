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НАСА вновь перенесло первый испытательный полет марсианского вертолета

НАСА вновь перенесло первый испытательный полет марсианского вертолета

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе намечен на понедельник, сообщается в пресс-релизе НАСА. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T22:25

2021-04-17T22:25

2021-04-17T22:25

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе намечен на понедельник, сообщается в пресс-релизе НАСА.Первый испытательный полет Ingenuity на Марсе несколько раз откладывался."НАСА запланировало не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полет своего вертолета Ingenuity Mars примерно в 3:30 EDT (10.30 мск – ред.)", - указывается в сообщении. Данные о первом полете вернутся на Землю через несколько часов после его завершения.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, марсоход будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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