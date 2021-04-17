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НАСА вновь перенесло первый испытательный полет марсианского вертолета
НАСА вновь перенесло первый испытательный полет марсианского вертолета
Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе намечен на понедельник, сообщается в пресс-релизе НАСА. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T22:25
2021-04-17T22:25
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе намечен на понедельник, сообщается в пресс-релизе НАСА.Первый испытательный полет Ingenuity на Марсе несколько раз откладывался."НАСА запланировало не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полет своего вертолета Ingenuity Mars примерно в 3:30 EDT (10.30 мск – ред.)", - указывается в сообщении. Данные о первом полете вернутся на Землю через несколько часов после его завершения.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, марсоход будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
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земля, марс, космос - риа наука, наса

НАСА вновь перенесло первый испытательный полет марсианского вертолета

22:25 17.04.2021
 
© NASA / JPL / Caltech (PH)Вертолет Ingenuity на Марсе
Вертолет Ingenuity на Марсе - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© NASA / JPL / Caltech (PH)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе намечен на понедельник, сообщается в пресс-релизе НАСА.
Первый испытательный полет Ingenuity на Марсе несколько раз откладывался.
"НАСА запланировало не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полет своего вертолета Ingenuity Mars примерно в 3:30 EDT (10.30 мск – ред.)", - указывается в сообщении. Данные о первом полете вернутся на Землю через несколько часов после его завершения.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, марсоход будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
Ночь на Марсе: вертолет Ingenuity высадился на Красной планете
© NASA / JPL-Caltech

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

Вертолет Ingenuity на Марсе
1 из 8

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

© NASA / JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, который защищал вертолет Ingenuity во время посадки
2 из 8

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

Вертолет Ingenuity на Марсе
3 из 8

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
4 из 8

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL / Caltech (PH)

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

Вертолет Ingenuity на Марсе
5 из 8

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

© NASA / JPL / Caltech (PH)
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

Вертолет Ingenuity на Марсе
6 из 8

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
7 из 8

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

Вертолет Ingenuity на Марсе
8 из 8

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
1 из 8

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

© NASA / JPL-Caltech
2 из 8

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
3 из 8

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH
4 из 8

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
5 из 8

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

© NASA / JPL / Caltech (PH)
6 из 8

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
7 из 8

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
8 из 8

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
 
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