https://ria.ru/20210417/lantset-1728719976.html

Россия применила в Сирии десятки беспилотников "Ланцет", сообщил источник

Россия применила в Сирии десятки беспилотников "Ланцет", сообщил источник

Российские подразделения применили несколько десятков беспилотников-"камикадзе" "Ланцет-3" для ударов по международным террористам в Сирии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:34

2021-04-17T15:34

2021-04-17T16:30

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские подразделения применили несколько десятков беспилотников-"камикадзе" "Ланцет-3" для ударов по международным террористам в Сирии, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."В прошлом году для испытаний в боевых условиях в российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов "Ланцет" разработки "Калашникова". С помощью этих дронов по террористам уже нанесено несколько десятков высокоточных ударов. Продемонстрирована высокая эффективность нового комплекса", — сказал собеседник агентства.По его словам, для российской армии это новый вид вооружения, его тактику применения еще продолжают изучать. Источник добавил, что другие российские дроны-"камикадзе" "Куб" применяют в Сирии с 2019 года.Ранее "Россия-24" опубликовала сюжет, в котором показали отдельные примеры применения "Ланцетов" в Сирии, в частности, уничтожение с помощью дронов пикапа боевиков и пулеметной точки.В сюжете также представили концепцию применения БПЛА в качестве "воздушного минного поля": несколько дронов "Ланцет" занимают позиции для патрулирования в воздухе, при появлении беспилотника противника барражирующие боеприпасы идут на таран одновременно с подрывом трехкилограммовой боевой части. В ролике показали компьютерную графику с уничтожением беспилотника, похожего на турецкий "Байрактар"."Ланцет-3"Барражирующий боеприпас "Ланцет-3" разработала компания ZALA AERO (входит в группу "Калашников"). Максимальная взлетная масса дрона составляет 12 килограммов, масса боевой части — три килограмма. Беспилотник оснащен крестообразным крылом. Дрон запускают с катапульты, посадка не предусмотрена, так как он должен самоуничтожиться при поражении объектов противника."Ланцет" обладает крейсерской скоростью до 110 километров в час, однако при пикировании на наземную или воздушную цель разгоняется до 300 километров в час. Дальность применения беспилотников от наземного пункта управления — 40 километров.Второе рождениеВедущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в разговоре с РИА Новости отметил, что тема создания беспилотников-"камикадзе" сегодня переживает период второго рождения. Барражирующие боеприпасы применяют не только против радаров систем ПВО, как это было изначально, но и для ударов по артиллерийским позициям, бронетехнике и живой силе противника, что продемонстрировали во время прошлогоднего обострения конфликта в Нагорном Карабахе, пояснил он.Как отметил Федутинов, массовое производство сделало барражирующие боеприпасы достаточно доступными, что позволило применять их гораздо более широко, не неся при этом значительных финансовых затрат."Опытное применение бойцами российских Сил специальных операций в Сирии некоторых систем барражирующих боеприпасов является позитивным знаком для отечественных компаний промышленности, показывающим трансформацию позиций российских военных в отношении этого нового для них вида вооружения", — говорит эксперт.По его словам, подобное применение российских дронов-"камикадзе" позволит наработать необходимый опыт для формулирования требований в отношении перспективных барражирующих боеприпасов, а также для определения их оптимального типоряда.

https://ria.ru/20210417/obstrely-1728711821.html

https://ria.ru/20210412/neft-1727949853.html

https://ria.ru/20200702/1573691842.html

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