https://ria.ru/20210417/krym-1728677254.html

В Крыму объяснили закрытие части акватории Черного моря

В Крыму объяснили закрытие части акватории Черного моря

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал не политизировать и не спекулировать на теме... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T06:34

2021-04-17T06:34

2021-04-17T06:34

россия

черное море

юрий гемпель

керченский пролив

азовское море

оана лунгеску

мид украины

нато

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал не политизировать и не спекулировать на теме закрытия части акватории Черного моря, так как Россия вправе принимать любые меры в своих территориальных водах.Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря якобы под предлогом проведения военных учений. Кроме того, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что альянс обеспокоен планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря, призывает обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.По его словам, Россия всегда ведет себя в международных отношениях корректно и сдержанно, поэтому другим странам стоит брать с нее пример."Учитывая постоянное нагнетание обстановки Украиной и странами НАТО у границ России, все предпринимаемые нами меры оправданы и целесообразны", - сказал Гемпель.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, временно - с 24 апреля до 31 октября - приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов" в трех районах Черного моря. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова, а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.Планируемые к закрытию районы Черного моря не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся внутри территориальных вод РФ.

https://ria.ru/20210417/naglost-1728675529.html

https://ria.ru/20210416/dostup-1728665890.html

россия

черное море

керченский пролив

азовское море

симферополь

республика крым

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россия, черное море, юрий гемпель, керченский пролив, азовское море, оана лунгеску, мид украины, нато, симферополь, республика крым, политика