В Крыму объяснили закрытие части акватории Черного моря
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал не политизировать и не спекулировать на теме закрытия части акватории Черного моря, так как Россия вправе принимать любые меры в своих территориальных водах.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря якобы под предлогом проведения военных учений. Кроме того, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что альянс обеспокоен планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря, призывает обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.
"Не стоит политизировать и спекулировать на теме закрытия части акватории Черного моря у берегов Крыма. Призываем власти Украины и западных стран перестать вмешиваться во внутренние дела России. Россия вправе принимать любые меры и действия в своих территориальных водах для защиты государственных интересов", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Россия всегда ведет себя в международных отношениях корректно и сдержанно, поэтому другим странам стоит брать с нее пример.
"Учитывая постоянное нагнетание обстановки Украиной и странами НАТО у границ России, все предпринимаемые нами меры оправданы и целесообразны", - сказал Гемпель.
Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, временно - с 24 апреля до 31 октября - приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов" в трех районах Черного моря. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова, а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.
Планируемые к закрытию районы Черного моря не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся внутри территориальных вод РФ.