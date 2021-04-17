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Опубликовано видео приземления корабля "Союз МС-17" с экипажем МКС

Опубликовано видео приземления корабля "Союз МС-17" с экипажем МКС

"Роскосмос" и НАСА опубликовали видео, на котором запечатлен момент спуска с околоземной орбиты и посадки "Союза МС-17" в степи Казахстана. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T09:35

2021-04-17T09:35

2021-04-17T12:03

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА опубликовали видео, на котором запечатлен момент спуска с околоземной орбиты и посадки "Союза МС-17" в степи Казахстана.В корабле после полугодовой вахты на Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на МКС остались семь человек, в том числе двое россиян. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter возвращение членов экипажа МКС, уточнив, что их самочувствие хорошее.Экипаж 64-й экспедиции МКС вышел на орбиту 184 дня назад. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не открывался более 11 лет. Также космонавты загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя незначительная утечка воздуха продолжилась.

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казахстан

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Возвращение на Землю: "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку Возвращение на Землю: "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку 2021-04-17T09:35 true PT0M40S

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, казахстан