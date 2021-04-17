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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210417/kosmos-1728686983.html
Опубликовано видео приземления корабля "Союз МС-17" с экипажем МКС
Опубликовано видео приземления корабля "Союз МС-17" с экипажем МКС
"Роскосмос" и НАСА опубликовали видео, на котором запечатлен момент спуска с околоземной орбиты и посадки "Союза МС-17" в степи Казахстана. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:35
2021-04-17T12:03
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА опубликовали видео, на котором запечатлен момент спуска с околоземной орбиты и посадки "Союза МС-17" в степи Казахстана.В корабле после полугодовой вахты на Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на МКС остались семь человек, в том числе двое россиян. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter возвращение членов экипажа МКС, уточнив, что их самочувствие хорошее.Экипаж 64-й экспедиции МКС вышел на орбиту 184 дня назад. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не открывался более 11 лет. Также космонавты загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя незначительная утечка воздуха продолжилась.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Возвращение на Землю: "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку
Возвращение на Землю: "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, казахстан

Опубликовано видео приземления корабля "Союз МС-17" с экипажем МКС

09:35 17.04.2021 (обновлено: 12:03 17.04.2021)
 
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА опубликовали видео, на котором запечатлен момент спуска с околоземной орбиты и посадки "Союза МС-17" в степи Казахстана.
В корабле после полугодовой вахты на Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на МКС остались семь человек, в том числе двое россиян.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter возвращение членов экипажа МКС, уточнив, что их самочувствие хорошее.
Экипаж 64-й экспедиции МКС вышел на орбиту 184 дня назад. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не открывался более 11 лет. Также космонавты загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя незначительная утечка воздуха продолжилась.
 
Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей Рыжиков (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАКазахстан
 
 
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