https://ria.ru/20210417/kosmonavty-1728683265.html

Космонавты покинули приземлившийся аппарат "Союз МС-17"

Космонавты покинули приземлившийся аппарат "Союз МС-17"

Все три члена экипажа космического корабля "Союз МС-17", приземлившегося в степи Казахстана, с помощью спасателей вышли из спускаемого аппарата, следует из... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T08:45

2021-04-17T08:45

2021-04-17T09:18

наука

кэтлин рубинс

космос - риа наука

роскосмос

анатолий иванишин

звездный городок

сша

казахстан

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Все три члена экипажа космического корабля "Союз МС-17", приземлившегося в степи Казахстана, с помощью спасателей вышли из спускаемого аппарата, следует из трансляции Роскосмоса.Первым из корабля спасатели помогли выбраться командиру Сергею Рыжикову (это обусловлено тем, что космонавт сидит ближе к выходному люку), затем астронавту Кэтлин Рубинс. Ей вручили букет цветов. "Летайте кораблями Роскосмоса", - сказал, комментируя трансляцию, космонавт Анатолий Иванишин.Последнего извлекли Сергея Кудь-Сверчкова. Каждому после этого надели медицинскую маску.Как пояснил Иванишин, чтобы выбраться и идти по земле, космонавтам нужна помощь специалистов."Когда я пытался пройти 10 метров до синей машины (поисково-эвакуационный автомобиль - ред.), я подумал, что никогда не ходил", - рассказал космонавт о своем возвращении из космоса.Далее российские космонавты отправятся в подмосковный Звездный городок, а астронавт - в США.

https://ria.ru/20210417/kosmos-1728680224.html

https://ria.ru/20210417/mks-1728675081.html

звездный городок

сша

казахстан

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кэтлин рубинс, космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин, звездный городок, сша, казахстан