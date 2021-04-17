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Наука
https://ria.ru/20210417/kosmonavty-1728683265.html
Космонавты покинули приземлившийся аппарат "Союз МС-17"
Космонавты покинули приземлившийся аппарат "Союз МС-17"
Все три члена экипажа космического корабля "Союз МС-17", приземлившегося в степи Казахстана, с помощью спасателей вышли из спускаемого аппарата, следует из... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T08:45
2021-04-17T09:18
наука
кэтлин рубинс
космос - риа наука
роскосмос
анатолий иванишин
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казахстан
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Все три члена экипажа космического корабля "Союз МС-17", приземлившегося в степи Казахстана, с помощью спасателей вышли из спускаемого аппарата, следует из трансляции Роскосмоса.Первым из корабля спасатели помогли выбраться командиру Сергею Рыжикову (это обусловлено тем, что космонавт сидит ближе к выходному люку), затем астронавту Кэтлин Рубинс. Ей вручили букет цветов. "Летайте кораблями Роскосмоса", - сказал, комментируя трансляцию, космонавт Анатолий Иванишин.Последнего извлекли Сергея Кудь-Сверчкова. Каждому после этого надели медицинскую маску.Как пояснил Иванишин, чтобы выбраться и идти по земле, космонавтам нужна помощь специалистов."Когда я пытался пройти 10 метров до синей машины (поисково-эвакуационный автомобиль - ред.), я подумал, что никогда не ходил", - рассказал космонавт о своем возвращении из космоса.Далее российские космонавты отправятся в подмосковный Звездный городок, а астронавт - в США.
https://ria.ru/20210417/kosmos-1728680224.html
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кэтлин рубинс, космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин, звездный городок, сша, казахстан

Космонавты покинули приземлившийся аппарат "Союз МС-17"

08:45 17.04.2021 (обновлено: 09:18 17.04.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерСтыковка корабля "Союз МС-17" с Международной космической станцией
Стыковка корабля Союз МС-17 с Международной космической станцией - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Все три члена экипажа космического корабля "Союз МС-17", приземлившегося в степи Казахстана, с помощью спасателей вышли из спускаемого аппарата, следует из трансляции Роскосмоса.
Первым из корабля спасатели помогли выбраться командиру Сергею Рыжикову (это обусловлено тем, что космонавт сидит ближе к выходному люку), затем астронавту Кэтлин Рубинс. Ей вручили букет цветов. "Летайте кораблями Роскосмоса", - сказал, комментируя трансляцию, космонавт Анатолий Иванишин.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
08:00Наука
Экипаж "Союза МС-17" доложил о прекрасном самочувствии
Последнего извлекли Сергея Кудь-Сверчкова. Каждому после этого надели медицинскую маску.
Как пояснил Иванишин, чтобы выбраться и идти по земле, космонавтам нужна помощь специалистов.
"Когда я пытался пройти 10 метров до синей машины (поисково-эвакуационный автомобиль - ред.), я подумал, что никогда не ходил", - рассказал космонавт о своем возвращении из космоса.
Далее российские космонавты отправятся в подмосковный Звездный городок, а астронавт - в США.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
04:48Хочу стать космонавтом
Корабль "Союз МС-17" покинул МКС
 
НаукаКэтлин РубинсКосмос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий ИванишинЗвездный городокСШАКазахстан
 
 
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