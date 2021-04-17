https://ria.ru/20210417/korabli-1728686268.html

Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море

Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море

Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и в субботу завершил переход в Черное море, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T09:29

2021-04-17T09:29

2021-04-17T09:29

александр дворников

черное море

каспийская флотилия

волгодонск

темрюк

калач-на-дону

безопасность

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и в субботу завершил переход в Черное море, сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота."В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район согласно плана проведения контрольной проверки за зимний период обучения", - сказали в пресс-службе.Там отметили, что в пятницу отряд перешёл в оперативное подчинение Черноморскому флоту и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.В рамках перехода с Каспийского на Черное море катера флотилии, в частности, прошли по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров, преодолев 13 шлюзов, прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск."Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях", - добавили на Черноморском флоте.Как отметили в пресс-службе, по приказу командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

https://ria.ru/20210408/ucheniya-1727396473.html

https://ria.ru/20210417/krym-1728677254.html

черное море

волгодонск

темрюк

калач-на-дону

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александр дворников, черное море, каспийская флотилия, волгодонск, темрюк, калач-на-дону, безопасность