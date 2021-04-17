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Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море
Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море
Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и в субботу завершил переход в Черное море, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:29
2021-04-17T09:29
александр дворников
черное море
каспийская флотилия
волгодонск
темрюк
калач-на-дону
безопасность
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и в субботу завершил переход в Черное море, сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота."В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район согласно плана проведения контрольной проверки за зимний период обучения", - сказали в пресс-службе.Там отметили, что в пятницу отряд перешёл в оперативное подчинение Черноморскому флоту и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.В рамках перехода с Каспийского на Черное море катера флотилии, в частности, прошли по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров, преодолев 13 шлюзов, прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск."Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях", - добавили на Черноморском флоте.Как отметили в пресс-службе, по приказу командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.
https://ria.ru/20210408/ucheniya-1727396473.html
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александр дворников, черное море, каспийская флотилия, волгодонск, темрюк, калач-на-дону, безопасность

Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море

09:29 17.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (на первом плане) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и в субботу завершил переход в Черное море, сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район согласно плана проведения контрольной проверки за зимний период обучения", - сказали в пресс-службе.
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (слева) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Там отметили, что в пятницу отряд перешёл в оперативное подчинение Черноморскому флоту и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.
В рамках перехода с Каспийского на Черное море катера флотилии, в частности, прошли по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров, преодолев 13 шлюзов, прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.
"Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях", - добавили на Черноморском флоте.
Как отметили в пресс-службе, по приказу командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.
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Александр ДворниковЧерное мореКаспийская флотилияВолгодонскТемрюкКалач-на-ДонуБезопасность
 
 
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