Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и в субботу завершил переход в Черное море, сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район согласно плана проведения контрольной проверки за зимний период обучения", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в пятницу отряд перешёл в оперативное подчинение Черноморскому флоту и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.
В рамках перехода с Каспийского на Черное море катера флотилии, в частности, прошли по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров, преодолев 13 шлюзов, прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.
"Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях", - добавили на Черноморском флоте.
Как отметили в пресс-службе, по приказу командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.