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Украинский консул в Петербурге интересовался закрытыми базами данных
Украинский консул в Петербурге интересовался закрытыми базами данных
Украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел, следует... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:08
2021-04-17T18:15
россия
евгений енин
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел, следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ."Мужчина искал базы данных по гражданам России, и мой коллега вместе со мной заинтересовались и хотели продать их", — говорит на камеру один из участников инцидента.Сосонюка задержали в ресторане, где он выпивал с женщиной. Консула подозревают в шпионаже. В пресс-релизе ФСБ говорилось, что его деятельность несовместима со статусом дипломатического работника. МИД рекомендовал ему покинуть страну за 72 часа начиная с 19 апреля.Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.В украинском МИД выразили протест из-за задержания Сосонюка и заявили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов начиная с 19 апреля.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
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россия, евгений енин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия

Украинский консул в Петербурге интересовался закрытыми базами данных

17:08 17.04.2021 (обновлено: 18:15 17.04.2021)
 
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел, следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ.
"Мужчина искал базы данных по гражданам России, и мой коллега вместе со мной заинтересовались и хотели продать их", — говорит на камеру один из участников инцидента.
Сосонюка задержали в ресторане, где он выпивал с женщиной. Консула подозревают в шпионаже. В пресс-релизе ФСБ говорилось, что его деятельность несовместима со статусом дипломатического работника. МИД рекомендовал ему покинуть страну за 72 часа начиная с 19 апреля.
Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
В украинском МИД выразили протест из-за задержания Сосонюка и заявили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов начиная с 19 апреля.
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