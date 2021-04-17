https://ria.ru/20210417/konsul-1728732612.html
Украинский консул в Петербурге интересовался закрытыми базами данных
Украинский консул в Петербурге интересовался закрытыми базами данных
Украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел, следует... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:08
2021-04-17T17:08
2021-04-17T18:15
россия
евгений енин
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел, следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ."Мужчина искал базы данных по гражданам России, и мой коллега вместе со мной заинтересовались и хотели продать их", — говорит на камеру один из участников инцидента.Сосонюка задержали в ресторане, где он выпивал с женщиной. Консула подозревают в шпионаже. В пресс-релизе ФСБ говорилось, что его деятельность несовместима со статусом дипломатического работника. МИД рекомендовал ему покинуть страну за 72 часа начиная с 19 апреля.Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.В украинском МИД выразили протест из-за задержания Сосонюка и заявили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов начиная с 19 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/konsul-1728723565.html
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Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
2021-04-17T17:08
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россия, евгений енин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия