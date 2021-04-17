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Задержанный в Петербурге украинский консул вернулся в дипучреждение
Задержанный в Петербурге украинский консул вернулся в дипучреждение
Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:46
2021-04-17T11:37
олег николенко
россия
евгений енин
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
санкт-петербург
украина
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона готовит ответные меры."Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - заявил Николенко в комментарии агентству "РБК-Украина".
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олег николенко, россия, евгений енин, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, санкт-петербург, украина

Задержанный в Петербурге украинский консул вернулся в дипучреждение

10:46 17.04.2021 (обновлено: 11:37 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона готовит ответные меры.
"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - заявил Николенко в комментарии агентству "РБК-Украина".
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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Олег НиколенкоРоссияЕвгений ЕнинМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПолитикаСанкт-ПетербургУкраина
 
 
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