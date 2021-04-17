https://ria.ru/20210417/konsul-1728692456.html

Задержанный в Петербурге украинский консул вернулся в дипучреждение

Задержанный в Петербурге украинский консул вернулся в дипучреждение

Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T10:46

2021-04-17T10:46

2021-04-17T11:37

олег николенко

россия

евгений енин

мид украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

санкт-петербург

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона готовит ответные меры."Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - заявил Николенко в комментарии агентству "РБК-Украина".

https://ria.ru/20210417/dokhody-1728692891.html

россия

санкт-петербург

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег николенко, россия, евгений енин, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, санкт-петербург, украина