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Киев прокомментировал задержание украинского консула в Петербурге
Киев прокомментировал задержание украинского консула в Петербурге
Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны РФ и готовит ответные меры в отношении российских... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:36
2021-04-17T10:36
2021-04-17T10:44
евгений енин
мид украины
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украина
в мире
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны РФ и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.В субботу утром ФСБ РФ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера.Енин назвал инцидент "очередной провокацией" относительно Украины."В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - заявил Енин в комментарии агентству УНН.
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евгений енин, мид украины, санкт-петербург, украина, в мире