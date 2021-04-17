https://ria.ru/20210417/konsul-1728691827.html

Киев прокомментировал задержание украинского консула в Петербурге

Киев прокомментировал задержание украинского консула в Петербурге

Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны РФ и готовит ответные меры в отношении российских... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T10:36

2021-04-17T10:36

2021-04-17T10:44

евгений енин

мид украины

санкт-петербург

украина

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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны РФ и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.В субботу утром ФСБ РФ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера.Енин назвал инцидент "очередной провокацией" относительно Украины."В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - заявил Енин в комментарии агентству УНН.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/fsb-1728689796.html

санкт-петербург

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евгений енин, мид украины, санкт-петербург, украина, в мире