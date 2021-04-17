https://ria.ru/20210417/kazakhstan-1728708377.html

Одного из пилотов разбившегося в Казахстане Су-30СМ госпитализировали

Одного из пилотов разбившегося в Казахстане Су-30СМ госпитализировали

Один из пилотов истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Казахстане, госпитализирован с переломом позвонка,... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:37

2021-04-17T13:37

2021-04-17T13:37

су-30см

карагандинская область

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 17 апр - РИА Новости. Один из пилотов истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Казахстане, госпитализирован с переломом позвонка, второй член экипажа в госпитализации не нуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны страны.Истребитель Су-30СМ разбился 16 апреля при при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область Казахстана), экипаж катапультировался."Один из пилотов получил перелом позвонка грудного отдела, второй в госпитализации не нуждается", - сказал собеседник агентства.Представитель пресс-службы добавил, что экипаж военного самолета катапультировался после того, как убедился, что на земле отсутствует угроза жизни гражданскому населению. "При столкновении самолета с землей жертв и разрушений нет", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200714/1574309511.html

https://ria.ru/20210416/istrebitel-1728645275.html

карагандинская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-30см, карагандинская область, казахстан, в мире