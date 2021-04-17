https://ria.ru/20210417/kazakhstan-1728708377.html
Одного из пилотов разбившегося в Казахстане Су-30СМ госпитализировали
Одного из пилотов разбившегося в Казахстане Су-30СМ госпитализировали
Один из пилотов истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Казахстане, госпитализирован с переломом позвонка,... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:37
2021-04-17T13:37
2021-04-17T13:37
су-30см
карагандинская область
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603244_0:75:2269:1351_1920x0_80_0_0_3f6ae85cf13d66805b6e15aa1afb3fa9.jpg
АЛМА-АТА, 17 апр - РИА Новости. Один из пилотов истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Казахстане, госпитализирован с переломом позвонка, второй член экипажа в госпитализации не нуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны страны.Истребитель Су-30СМ разбился 16 апреля при при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область Казахстана), экипаж катапультировался."Один из пилотов получил перелом позвонка грудного отдела, второй в госпитализации не нуждается", - сказал собеседник агентства.Представитель пресс-службы добавил, что экипаж военного самолета катапультировался после того, как убедился, что на земле отсутствует угроза жизни гражданскому населению. "При столкновении самолета с землей жертв и разрушений нет", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200714/1574309511.html
https://ria.ru/20210416/istrebitel-1728645275.html
карагандинская область
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603244_101:0:1910:1357_1920x0_80_0_0_d5119268bc3370728da28cede3d87e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-30см, карагандинская область, казахстан, в мире