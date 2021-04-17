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https://ria.ru/20210417/kazakhstan-1728708377.html
Одного из пилотов разбившегося в Казахстане Су-30СМ госпитализировали
Одного из пилотов разбившегося в Казахстане Су-30СМ госпитализировали
Один из пилотов истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Казахстане, госпитализирован с переломом позвонка,... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:37
2021-04-17T13:37
су-30см
карагандинская область
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 17 апр - РИА Новости. Один из пилотов истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Казахстане, госпитализирован с переломом позвонка, второй член экипажа в госпитализации не нуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны страны.Истребитель Су-30СМ разбился 16 апреля при при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область Казахстана), экипаж катапультировался."Один из пилотов получил перелом позвонка грудного отдела, второй в госпитализации не нуждается", - сказал собеседник агентства.Представитель пресс-службы добавил, что экипаж военного самолета катапультировался после того, как убедился, что на земле отсутствует угроза жизни гражданскому населению. "При столкновении самолета с землей жертв и разрушений нет", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200714/1574309511.html
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карагандинская область
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су-30см, карагандинская область, казахстан, в мире

Одного из пилотов разбившегося в Казахстане Су-30СМ госпитализировали

13:37 17.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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АЛМА-АТА, 17 апр - РИА Новости. Один из пилотов истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Казахстане, госпитализирован с переломом позвонка, второй член экипажа в госпитализации не нуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны страны.
Истребитель Су-30СМ разбился 16 апреля при при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область Казахстана), экипаж катапультировался.
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"Один из пилотов получил перелом позвонка грудного отдела, второй в госпитализации не нуждается", - сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы добавил, что экипаж военного самолета катапультировался после того, как убедился, что на земле отсутствует угроза жизни гражданскому населению. "При столкновении самолета с землей жертв и разрушений нет", - отметил собеседник агентства.
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