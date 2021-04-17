https://ria.ru/20210417/erdogan-1728681419.html

Крымские татары предложили Эрдогану встретиться

Крымские татары предложили Эрдогану встретиться

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану встретиться с делегацией крымских... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T08:16

2021-04-17T08:16

2021-04-17T08:16

россия

эйваз умеров

турция

республика крым

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану встретиться с делегацией крымских татар.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ее принципиальная позиция - непризнание "аннексии" Крыма. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются убедить Турцию в неправильности позиции по Крыму."Лидеры Турции должны слышать голоса жителей полуострова, а именно крымских татар, о поддержке которых так часто говорит Эрдоган. Для более ясного понимания полезным было бы прилететь в Крым и на месте во всем самому убедиться, а не строить свое мнение на основе лживых доносов радикально настроенных, живущих на Украине лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, который не имеет ничего общего с крымскими татарами. Как минимум, встреча лидера турецкой республики с представителями крымских татар из Крыма на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя странами", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, пока позиция Турции в отношении Крыма имеет свои фобии."Турция сколько не за украинский Крым выступает, сколько за турецкий. Но я уверен, что прагматизм турецкого лидера, его личные взаимоотношения с российским лидером в недалеком будущем сыграют свою роль, и Крым будет признан российским однозначно и не только Турцией", - сказал Умеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Экстремистская организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/erdogan-1728641473.html

https://ria.ru/20210417/ukraina-1728672932.html

россия

турция

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эйваз умеров, турция, республика крым, реджеп тайип эрдоган