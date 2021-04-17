https://ria.ru/20210417/dokhody-1728692891.html

Стали известны подробности о доходах задержанного украинского консула

Стали известны подробности о доходах задержанного украинского консула

Задержанный в Петербурге украинский консул Александр Сосонюк за минувший год получил 173 тысячи гривен (6 тысяч долларов) зарплаты и еще 1,4 миллиона гривен в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T10:49

2021-04-17T10:49

2021-04-17T11:11

россия

санкт-петербург

украина

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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Задержанный в Петербурге украинский консул Александр Сосонюк за минувший год получил 173 тысячи гривен (6 тысяч долларов) зарплаты и еще 1,4 миллиона гривен в виде компенсационных выплат (50 тысяч долларов), соответствующая информация содержится в его декларации о доходах.Согласно декларации о доходах за 2020 год, Сосонюк женат и воспитывает двоих детей. На территории РФ он арендует квартиру, также совместно с женой владеет двумя квартирами в Ровно и в Киеве.В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.Отмечается, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Его накажут в соответствии с нормами международного права, добавила ФСБ.По словам члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Беспалько, консула могут выслать из России. Собеседник РИА Новости не исключил закрытия консульства в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210417/diplomatiya-1728691662.html

россия

санкт-петербург

украина

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россия, санкт-петербург, украина