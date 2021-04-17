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Стали известны подробности о доходах задержанного украинского консула
Стали известны подробности о доходах задержанного украинского консула
Задержанный в Петербурге украинский консул Александр Сосонюк за минувший год получил 173 тысячи гривен (6 тысяч долларов) зарплаты и еще 1,4 миллиона гривен в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:49
2021-04-17T11:11
россия
санкт-петербург
украина
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Задержанный в Петербурге украинский консул Александр Сосонюк за минувший год получил 173 тысячи гривен (6 тысяч долларов) зарплаты и еще 1,4 миллиона гривен в виде компенсационных выплат (50 тысяч долларов), соответствующая информация содержится в его декларации о доходах.Согласно декларации о доходах за 2020 год, Сосонюк женат и воспитывает двоих детей. На территории РФ он арендует квартиру, также совместно с женой владеет двумя квартирами в Ровно и в Киеве.В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.Отмечается, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Его накажут в соответствии с нормами международного права, добавила ФСБ.По словам члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Беспалько, консула могут выслать из России. Собеседник РИА Новости не исключил закрытия консульства в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210417/diplomatiya-1728691662.html
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санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, украина

Стали известны подробности о доходах задержанного украинского консула

10:49 17.04.2021 (обновлено: 11:11 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Задержанный в Петербурге украинский консул Александр Сосонюк за минувший год получил 173 тысячи гривен (6 тысяч долларов) зарплаты и еще 1,4 миллиона гривен в виде компенсационных выплат (50 тысяч долларов), соответствующая информация содержится в его декларации о доходах.
Согласно декларации о доходах за 2020 год, Сосонюк женат и воспитывает двоих детей. На территории РФ он арендует квартиру, также совместно с женой владеет двумя квартирами в Ровно и в Киеве.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала с поличным украинского дипломата в Санкт-Петербурге
ФСБ России задержала с поличным украинского дипломата в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ФСБ России задержала с поличным украинского дипломата в Санкт-Петербурге
В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.
Отмечается, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.
Его накажут в соответствии с нормами международного права, добавила ФСБ.
По словам члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Беспалько, консула могут выслать из России. Собеседник РИА Новости не исключил закрытия консульства в Санкт-Петербурге.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
10:35
Украинского консула могут выслать из России, считает эксперт
 
РоссияСанкт-ПетербургУкраина
 
 
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