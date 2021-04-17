https://ria.ru/20210417/bessonnitsa-1728679219.html
Мясников назвал вызывающие бессонницу привычки
Мясников назвал вызывающие бессонницу привычки
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что чаще всего к бессоннице приводят неправильные действия человека. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T07:45
2021-04-17T07:45
2021-04-17T07:45
александр мясников (врач)
россия
здоровье
сон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838937_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_81e0182cbdc5ce25c5b474840f657be3.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что чаще всего к бессоннице приводят неправильные действия человека.В первую очередь он советует отказаться от привычки смотреть на часы при пробуждении ночью.Медик призывает ложиться спать и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели."В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем. <…> Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью", — подчеркнул врач.Мясников также рекомендует никогда не лежать на кровати днем.Наконец, тем, кто не может уснуть на протяжении двадцати минут, следует встать с кровати, походить и успокоиться. При этом не стоит смотреть на экран гаджета, курить, пить алкоголь и начинать есть, заключил врач.
https://rsport.ria.ru/20210211/son-1596965034.html
https://ria.ru/20200312/1568464513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838937_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_2284fea361eec5084ff1f1d609d1581d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, здоровье, сон, общество
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
заявил в эфире телеканала "Россия 1
", что чаще всего к бессоннице приводят неправильные действия человека.
В первую очередь он советует отказаться от привычки смотреть на часы при пробуждении ночью.
"Будете смотреть на часы, а они у многих светящиеся, у вас включится: "Слушай, а через два часа вставать", — пояснил Мясников.
Медик призывает ложиться спать и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели.
"В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем. <…> Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью", — подчеркнул врач.
Мясников также рекомендует никогда не лежать на кровати днем.
"У вас не должно быть даже мысли, что вы можете лежать на кровати просто так. Кровать — это рефлекс ко сну", — высказался он.
Наконец, тем, кто не может уснуть на протяжении двадцати минут, следует встать с кровати, походить и успокоиться. При этом не стоит смотреть на экран гаджета, курить, пить алкоголь и начинать есть, заключил врач.