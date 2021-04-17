https://ria.ru/20210417/bessonnitsa-1728679219.html

Мясников назвал вызывающие бессонницу привычки

Мясников назвал вызывающие бессонницу привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что чаще всего к бессоннице приводят неправильные действия человека. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T07:45

2021-04-17T07:45

2021-04-17T07:45

александр мясников (врач)

россия

здоровье

сон

общество

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что чаще всего к бессоннице приводят неправильные действия человека.В первую очередь он советует отказаться от привычки смотреть на часы при пробуждении ночью.Медик призывает ложиться спать и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели."В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем. <…> Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью", — подчеркнул врач.Мясников также рекомендует никогда не лежать на кровати днем.Наконец, тем, кто не может уснуть на протяжении двадцати минут, следует встать с кровати, походить и успокоиться. При этом не стоит смотреть на экран гаджета, курить, пить алкоголь и начинать есть, заключил врач.

https://rsport.ria.ru/20210211/son-1596965034.html

https://ria.ru/20200312/1568464513.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр мясников (врач), россия, здоровье, сон, общество