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Мясников назвал вызывающие бессонницу привычки
Мясников назвал вызывающие бессонницу привычки
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что чаще всего к бессоннице приводят неправильные действия человека. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T07:45
2021-04-17T07:45
александр мясников (врач)
россия
здоровье
сон
общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что чаще всего к бессоннице приводят неправильные действия человека.В первую очередь он советует отказаться от привычки смотреть на часы при пробуждении ночью.Медик призывает ложиться спать и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели."В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем. &lt;…&gt; Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью", — подчеркнул врач.Мясников также рекомендует никогда не лежать на кровати днем.Наконец, тем, кто не может уснуть на протяжении двадцати минут, следует встать с кровати, походить и успокоиться. При этом не стоит смотреть на экран гаджета, курить, пить алкоголь и начинать есть, заключил врач.
https://rsport.ria.ru/20210211/son-1596965034.html
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александр мясников (врач), россия, здоровье, сон, общество

Мясников назвал вызывающие бессонницу привычки

07:45 17.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что чаще всего к бессоннице приводят неправильные действия человека.
В первую очередь он советует отказаться от привычки смотреть на часы при пробуждении ночью.
"Будете смотреть на часы, а они у многих светящиеся, у вас включится: "Слушай, а через два часа вставать", — пояснил Мясников.
Медик призывает ложиться спать и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели.
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"В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем. <…> Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью", — подчеркнул врач.
Мясников также рекомендует никогда не лежать на кровати днем.
"У вас не должно быть даже мысли, что вы можете лежать на кровати просто так. Кровать — это рефлекс ко сну", — высказался он.
Наконец, тем, кто не может уснуть на протяжении двадцати минут, следует встать с кровати, походить и успокоиться. При этом не стоит смотреть на экран гаджета, курить, пить алкоголь и начинать есть, заключил врач.
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьесонОбщество
 
 
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