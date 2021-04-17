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В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной деятельности банкиров
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной деятельности банкиров
В Санкт-Петербурге задержаны три человека, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, общая сумма их комиссионных превысила 71 миллион рублей, сообщила РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:37
2021-04-17T12:37
ирина волк
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержаны три человека, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, общая сумма их комиссионных превысила 71 миллион рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)", - говорится в сообщении.По словам Волк, они предоставляли юридическим и физлицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денег, услуги по обналичиванию. Подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись."По оперативным данным, таким образом из денежного оборота РФ было выведено порядка 508,8 миллиона рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 миллиона рублей", - добавила Волк.Подчеркивается, что в ходе обысков изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, деньги, а также электронные носители информации."В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
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ирина волк, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной деятельности банкиров

12:37 17.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержаны три человека, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, общая сумма их комиссионных превысила 71 миллион рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)", - говорится в сообщении.
По словам Волк, они предоставляли юридическим и физлицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денег, услуги по обналичиванию. Подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.
"По оперативным данным, таким образом из денежного оборота РФ было выведено порядка 508,8 миллиона рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 миллиона рублей", - добавила Волк.
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Подчеркивается, что в ходе обысков изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, деньги, а также электронные носители информации.
"В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
 
Ирина ВолкСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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