Оператору ФБК* Зеленскому дали два года за призывы к экстремизму
15:48 16.04.2021 (обновлено: 16:16 16.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкОператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в пятницу отправил на два года в колонию видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского за призывы к экстремизму в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова.
"Зеленский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
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Свиридова добавила, что Зеленский также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 2 года.
В середине января Пресненский суд Москвы отправил Зеленского в СИЗО за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, 24 февраля мера пресечения была изменена на домашний арест. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщала, что Зеленский признал вину.
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Максимальная санкция по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента