Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728604394.html
Оператору ФБК* Зеленскому дали два года за призывы к экстремизму
Оператору ФБК* Зеленскому дали два года за призывы к экстремизму
Тушинский суд Москвы в пятницу отправил на два года в колонию видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского за призывы к экстремизму в интернете, РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:48
2021-04-16T16:16
ирина славина
марина литвинович
россия
общественная наблюдательная комиссия
москва
twitter
происшествия
фонд борьбы с коррупцией
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593259640_0:2:778:440_1920x0_80_0_0_34bb6f4d0463b23d2c03080f16c778c7.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в пятницу отправил на два года в колонию видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского за призывы к экстремизму в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова."Зеленский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.Свиридова добавила, что Зеленский также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 2 года.В середине января Пресненский суд Москвы отправил Зеленского в СИЗО за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, 24 февраля мера пресечения была изменена на домашний арест. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщала, что Зеленский признал вину.Максимальная санкция по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html
https://ria.ru/20201210/slavina-1588607924.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593259640_1:0:714:535_1920x0_80_0_0_8439710898c9e4f3ed268672649d4b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина славина, марина литвинович, россия, общественная наблюдательная комиссия, москва, twitter, происшествия, фонд борьбы с коррупцией

Оператору ФБК* Зеленскому дали два года за призывы к экстремизму

15:48 16.04.2021 (обновлено: 16:16 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкОператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы
Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в пятницу отправил на два года в колонию видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского за призывы к экстремизму в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова.
"Зеленский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 08:00
Самоубийство как теракт
Свиридова добавила, что Зеленский также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 2 года.
В середине января Пресненский суд Москвы отправил Зеленского в СИЗО за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, 24 февраля мера пресечения была изменена на домашний арест. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщала, что Зеленский признал вину.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 15:17
Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей
Максимальная санкция по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Ирина СлавинаМарина ЛитвиновичРоссияОбщественная наблюдательная комиссияМоскваTwitterПроисшествияФонд борьбы с коррупцией
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Корабль "Союз МС-17" покинул МКС
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
Лента новостейМолния