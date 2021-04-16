https://ria.ru/20210416/zelenskiy-1728604394.html

Оператору ФБК* Зеленскому дали два года за призывы к экстремизму

Оператору ФБК* Зеленскому дали два года за призывы к экстремизму

Тушинский суд Москвы в пятницу отправил на два года в колонию видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского за призывы к экстремизму в интернете, РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:48

2021-04-16T15:48

2021-04-16T16:16

ирина славина

марина литвинович

россия

общественная наблюдательная комиссия

москва

twitter

происшествия

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в пятницу отправил на два года в колонию видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского за призывы к экстремизму в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова."Зеленский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.Свиридова добавила, что Зеленский также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 2 года.В середине января Пресненский суд Москвы отправил Зеленского в СИЗО за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, 24 февраля мера пресечения была изменена на домашний арест. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщала, что Зеленский признал вину.Максимальная санкция по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html

https://ria.ru/20201210/slavina-1588607924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина славина, марина литвинович, россия, общественная наблюдательная комиссия, москва, twitter, происшествия, фонд борьбы с коррупцией