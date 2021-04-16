https://ria.ru/20210416/yaytsa-1728599931.html

Депутат потребовал от профильных ведомств объяснить рост цен на яйца

Депутат потребовал от профильных ведомств объяснить рост цен на яйца

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что направил обращения в ФАС, Минсельхоз и Минпромторг с... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:30

2021-04-16T15:30

2021-04-16T15:30

россия

ярослав нилов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что направил обращения в ФАС, Минсельхоз и Минпромторг с вопросом о причинах роста цен на куриные яйца."Снова тревожные сигналы из регионов - на этот раз ощутимо подорожали куриные яйца", - пишет Нилов в своем телеграм-канале. "Направил обращения в ФАС, Минсельхоз и тот же Минпромторг: какова официальная позиция ведомств?"По данным Росстата, с 30 марта по 5 апреля яйца подорожали на 2,1%, а рост цен на них к 12 апреля с начала года составил 11,6%.Депутат также подчеркивает, что уже озвученные, в частности, главой профильного департамента Минпромторга версии о росте цен "неубедительны и нелогичны", будь то "сезонное подорожание перед Пасхой" или версии неназванных источников о том, что куриный грипп уничтожает поголовье птицы, а цены на корма сильно выросли.Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов в четверг сообщил, что цены на яйца демонстрируют "высокую динамику" в связи с приближающейся Пасхой (в текущем году она отмечается 2 мая), подчеркнув, что это "традиционное время всплеска цен".

https://ria.ru/20210415/sladosti-1728346489.html

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россия

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россия, ярослав нилов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика