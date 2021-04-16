В США допустили увеличение числа военных на Украине
15:57 16.04.2021 (обновлено: 17:10 16.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Вашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Дипломат напомнила, что сейчас в стране на постоянной основе находится контингент из 160 американских военнослужащих.
"Если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать (их количество. — Прим. ред.), мы этот вопрос рассмотрим", — добавила Квин.
Она подчеркнула, что США и их партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.
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Шмыгаль, в свою очередь, призвал Вашингтон расширить программу обучения украинских солдат. По его словам, расширение военно-технического сотрудничества является "фактором сдерживания агрессора".
США и ряд европейских стран в последнее время заявляют об "эскалации российской агрессии", передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска по своей территории, а ее действия не угрожают ни одной стране мира.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу во вторник сообщил, что у западных границ России идут учения, которые продлятся еще две недели.
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