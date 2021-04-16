https://ria.ru/20210416/ukraina-1728606574.html

В США допустили увеличение числа военных на Украине

В США допустили увеличение числа военных на Украине

Вашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на совместном брифинге с украинским... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:57

2021-04-16T15:57

2021-04-16T17:10

денис шмыгаль

вашингтон (город)

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сша

украина

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КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Вашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем.Дипломат напомнила, что сейчас в стране на постоянной основе находится контингент из 160 американских военнослужащих."Если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать (их количество. — Прим. ред.), мы этот вопрос рассмотрим", — добавила Квин.Она подчеркнула, что США и их партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.Шмыгаль, в свою очередь, призвал Вашингтон расширить программу обучения украинских солдат. По его словам, расширение военно-технического сотрудничества является "фактором сдерживания агрессора".США и ряд европейских стран в последнее время заявляют об "эскалации российской агрессии", передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска по своей территории, а ее действия не угрожают ни одной стране мира.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу во вторник сообщил, что у западных границ России идут учения, которые продлятся еще две недели.

https://ria.ru/20210413/ukraina-1727995987.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

вашингтон (город)

сша

украина

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денис шмыгаль, вашингтон (город), в мире, сша, украина