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https://ria.ru/20210416/ukraina-1728606574.html
В США допустили увеличение числа военных на Украине
В США допустили увеличение числа военных на Украине
Вашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на совместном брифинге с украинским... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:57
2021-04-16T17:10
денис шмыгаль
вашингтон (город)
в мире
сша
украина
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КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Вашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем.Дипломат напомнила, что сейчас в стране на постоянной основе находится контингент из 160 американских военнослужащих."Если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать (их количество. — Прим. ред.), мы этот вопрос рассмотрим", — добавила Квин.Она подчеркнула, что США и их партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.Шмыгаль, в свою очередь, призвал Вашингтон расширить программу обучения украинских солдат. По его словам, расширение военно-технического сотрудничества является "фактором сдерживания агрессора".США и ряд европейских стран в последнее время заявляют об "эскалации российской агрессии", передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска по своей территории, а ее действия не угрожают ни одной стране мира.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу во вторник сообщил, что у западных границ России идут учения, которые продлятся еще две недели.
https://ria.ru/20210413/ukraina-1727995987.html
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вашингтон (город)
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денис шмыгаль, вашингтон (город), в мире, сша, украина

В США допустили увеличение числа военных на Украине

15:57 16.04.2021 (обновлено: 17:10 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Вашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Дипломат напомнила, что сейчас в стране на постоянной основе находится контингент из 160 американских военнослужащих.
"Если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать (их количество. — Прим. ред.), мы этот вопрос рассмотрим", — добавила Квин.
Она подчеркнула, что США и их партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 00:39
Украина потребовала от Запада действий в отношении России
Шмыгаль, в свою очередь, призвал Вашингтон расширить программу обучения украинских солдат. По его словам, расширение военно-технического сотрудничества является "фактором сдерживания агрессора".
США и ряд европейских стран в последнее время заявляют об "эскалации российской агрессии", передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска по своей территории, а ее действия не угрожают ни одной стране мира.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу во вторник сообщил, что у западных границ России идут учения, которые продлятся еще две недели.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
 
Денис ШмыгальВашингтон (город)В миреСШАУкраина
 
 
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