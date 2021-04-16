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https://ria.ru/20210416/svinarnik-1728658781.html
В декларациях депутатов оказались газопровод, свинарник и колбасный цех
В декларациях депутатов оказались газопровод, свинарник и колбасный цех
Здания свинарника и колбасного цеха, овощехранилища, газопроводы, сараи и колодцы, а также лесопилка вошли в число недвижимого имущества, задекларированного... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T21:05
2021-04-16T21:05
россия
фатих сибагатуллин
госдума рф
владимир плотников
юрий бобрышев
политика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Здания свинарника и колбасного цеха, овощехранилища, газопроводы, сараи и колодцы, а также лесопилка вошли в число недвижимого имущества, задекларированного депутатами Госдумы в 2020 году.Декларации о доходах и сведения об имуществе парламентариев за 2020 год были опубликованы в пятницу на сайте Госдумы. В этом году все парламентарии отчитались о своем имуществе в срок.Согласно декларациям, член думского комитета по обороне Алексей Хохлов владеет литейным цехом, а в собственности супруги члена комитета по экологии и охране окружающей среды Фатиха Сибагатуллина есть цех лесопиления и деревообработки. Колбасным цехом владеет член комитета по аграрным вопросам Александр Жупиков.Член комитета ГД по аграрным вопросам Светлана Максимова задекларировала два овощехранилища и свинарник. Три овощехранилища есть у Алексея Кобилева - члена комитета по контролю и регламенту.Газопроводы в этом году числятся в декларациях четырех депутатов: газопроводом владеет зампред комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин, 1/2 доли газопровода есть у супруги члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Сергея Крючека, также 1/2 доли - у супруги Дмитрия Кузякина (члена комитета по экологии и охране окружающей среды). Кроме того, распределительным газопроводом, нефтяными и газовыми сооружениями владеет жена члена комитета по транспорту и строительству Антона Жаркова.Вертолет AS 350 В3 в 2020 году задекларировал член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григорий Аникеев.Смотровые колодцы числятся в собственности жен Владимира Блоцкого (член комитета по аграрным вопросам) и Алексея Веллера (член комитета по экономической политике и предпринимательству). Сараями, согласно декларации, владеют Юрий Бобрышев (бюджетный комитет), Владислав Третьяк (комитет по охране здоровья), Александр Жупиков и Владимир Плотников (аграрный комитет).
https://ria.ru/20210416/deputaty-1728644612.html
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россия, фатих сибагатуллин, госдума рф, владимир плотников, юрий бобрышев, политика

В декларациях депутатов оказались газопровод, свинарник и колбасный цех

21:05 16.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Здания свинарника и колбасного цеха, овощехранилища, газопроводы, сараи и колодцы, а также лесопилка вошли в число недвижимого имущества, задекларированного депутатами Госдумы в 2020 году.
Декларации о доходах и сведения об имуществе парламентариев за 2020 год были опубликованы в пятницу на сайте Госдумы. В этом году все парламентарии отчитались о своем имуществе в срок.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 19:19
Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов
Согласно декларациям, член думского комитета по обороне Алексей Хохлов владеет литейным цехом, а в собственности супруги члена комитета по экологии и охране окружающей среды Фатиха Сибагатуллина есть цех лесопиления и деревообработки. Колбасным цехом владеет член комитета по аграрным вопросам Александр Жупиков.
Член комитета ГД по аграрным вопросам Светлана Максимова задекларировала два овощехранилища и свинарник. Три овощехранилища есть у Алексея Кобилева - члена комитета по контролю и регламенту.
Газопроводы в этом году числятся в декларациях четырех депутатов: газопроводом владеет зампред комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин, 1/2 доли газопровода есть у супруги члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Сергея Крючека, также 1/2 доли - у супруги Дмитрия Кузякина (члена комитета по экологии и охране окружающей среды). Кроме того, распределительным газопроводом, нефтяными и газовыми сооружениями владеет жена члена комитета по транспорту и строительству Антона Жаркова.
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Путин заработал чуть меньше десяти миллионов рублей за 2020 год
Вертолет AS 350 В3 в 2020 году задекларировал член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григорий Аникеев.
Смотровые колодцы числятся в собственности жен Владимира Блоцкого (член комитета по аграрным вопросам) и Алексея Веллера (член комитета по экономической политике и предпринимательству). Сараями, согласно декларации, владеют Юрий Бобрышев (бюджетный комитет), Владислав Третьяк (комитет по охране здоровья), Александр Жупиков и Владимир Плотников (аграрный комитет).
 
РоссияФатих СибагатуллинГосдума РФВладимир ПлотниковЮрий БобрышевПолитика
 
 
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