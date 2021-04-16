https://ria.ru/20210416/svinarnik-1728658781.html

В декларациях депутатов оказались газопровод, свинарник и колбасный цех

В декларациях депутатов оказались газопровод, свинарник и колбасный цех

Здания свинарника и колбасного цеха, овощехранилища, газопроводы, сараи и колодцы, а также лесопилка вошли в число недвижимого имущества, задекларированного... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T21:05

2021-04-16T21:05

2021-04-16T21:05

россия

фатих сибагатуллин

госдума рф

владимир плотников

юрий бобрышев

политика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Здания свинарника и колбасного цеха, овощехранилища, газопроводы, сараи и колодцы, а также лесопилка вошли в число недвижимого имущества, задекларированного депутатами Госдумы в 2020 году.Декларации о доходах и сведения об имуществе парламентариев за 2020 год были опубликованы в пятницу на сайте Госдумы. В этом году все парламентарии отчитались о своем имуществе в срок.Согласно декларациям, член думского комитета по обороне Алексей Хохлов владеет литейным цехом, а в собственности супруги члена комитета по экологии и охране окружающей среды Фатиха Сибагатуллина есть цех лесопиления и деревообработки. Колбасным цехом владеет член комитета по аграрным вопросам Александр Жупиков.Член комитета ГД по аграрным вопросам Светлана Максимова задекларировала два овощехранилища и свинарник. Три овощехранилища есть у Алексея Кобилева - члена комитета по контролю и регламенту.Газопроводы в этом году числятся в декларациях четырех депутатов: газопроводом владеет зампред комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин, 1/2 доли газопровода есть у супруги члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Сергея Крючека, также 1/2 доли - у супруги Дмитрия Кузякина (члена комитета по экологии и охране окружающей среды). Кроме того, распределительным газопроводом, нефтяными и газовыми сооружениями владеет жена члена комитета по транспорту и строительству Антона Жаркова.Вертолет AS 350 В3 в 2020 году задекларировал член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григорий Аникеев.Смотровые колодцы числятся в собственности жен Владимира Блоцкого (член комитета по аграрным вопросам) и Алексея Веллера (член комитета по экономической политике и предпринимательству). Сараями, согласно декларации, владеют Юрий Бобрышев (бюджетный комитет), Владислав Третьяк (комитет по охране здоровья), Александр Жупиков и Владимир Плотников (аграрный комитет).

https://ria.ru/20210416/deputaty-1728644612.html

https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html

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россия, фатих сибагатуллин, госдума рф, владимир плотников, юрий бобрышев, политика