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В Южной Корее произведут 650 миллионов доз "Спутника V" на экспорт
В Южной Корее произведут 650 миллионов доз "Спутника V" на экспорт
Консорциум фармацевтических компаний в Южной Корее во главе с компанией GL Rapha планирует произвести 650 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экспорта в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T01:26
2021-04-16T01:26
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
сеул
в мире
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СЕУЛ, 16 апр – РИА Новости. Консорциум фармацевтических компаний в Южной Корее во главе с компанией GL Rapha планирует произвести 650 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны, коммерческое производство начнется в ближайшее время, сообщили РИА Новости в компании.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство будет осуществляться на дочернем предприятии южнокорейского партнёра Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок на мировой рынок ожидается на уровне более 150 миллионов доз в год.Но в феврале представители РФПИ посетили предприятие Hankook Korus в рамках процедуры валидации производства "Спутник V" в Южной Корее и для обсуждения планов по увеличению коммерческих поставок. Вскоре компания объявила, что получила от фонда письмо с предложением увеличить производство ещё на 500 миллионов доз на фоне растущего спроса на российскую вакцину, для чего GL Rapha был сформирован консорциум из Hankook Korus и семи южнокорейских компаний: Andong Animal Cell Demonstration Support Center, Binex, Boryung Biopharma, ISU ABXIS, CKD BiO, Quratis и Humedix."Изначально GL Rapha (Hankook Korus) договаривалась с РФПИ о производстве 150 миллионов доз. Но, помимо этого, мы планируем произвести 500 миллионов доз благодаря консорциуму", - заявил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён. Он добавил, что GL Rapha ожидает получения оборудования для наращивания масштаба производства, поэтому сможет "обеспечить необходимые объёмы".По его словам, контракт на производство консорциумом южнокорейских компаний 500 миллионов доз "Спутника V" заключен между GL Rapha (Hankook Korus). Объем пока не распределён между отдельными компаниями, входящими в консорциум, но передача технологий уже ведется. При этом GL Rapha полностью руководит консорциумом, поэтому трансфер технологии внутри страны не требует отдельной процедуры, и когда он завершится, можно будет "сразу начать производство".Так, компания ISU ABXIS 29 марта сообщила о начале передачи технологии производства "Спутника V" в рамках консорциума, а 15 апреля РФПИ объявил о подписании первого трёхстороннего соглашения с GL Rapha и ISU ABXIS о технологическом трансфере. Производство вакцины на новой площадке в городе Йонъин планируется начать в конце апреля."Мы последовательно осуществляем технологический трансфер всем входящим в консорциум компаниям, и первой такой компанией, передача технологий которой уже завершилась, стала ISU ABXIS. На данный момент GL Rapha получила все технологии от РФПИ и во время предыдущего визита российских специалистов провела вместе с ними производство валидационной партии. Она была отправлена в Россию. Сейчас нам осталась последняя процедура включения в лицензию "Спутника V" способа производства GL Rapha (Hankook Korus). В контрактном производстве это является завершающим этапом производства товара для запуска коммерческого производства. Впоследствии производимая нами вакцина уже может быть поставлена за рубеж, в ту страну, которую укажет РФПИ", - сообщил Ким Ги Ён.Согласно изначальному контракту компании с РФПИ, вакцину планировалось поставлять фармацевтической компании Yas Pharmaceuticals в ОАЭ, которая займётся её распространением в странах Ближнего Востока. Однако в январе представитель GL Rapha сообщил РИА Новости, что итоговое решение о направлении поставок остаётся за РФПИ, и компания готова поставлять готовую вакцину в любую страну, включая Россию, если это потребуется.Температура хранения вакцины "Спутник V", которую произведут на южнокорейских заводах, пока сохраняется на уровне в -20 градусов. "Условия хранения в охлаждённом виде при температуре +2...+8 градусов требуют дополнительных испытаний в плане безопасности. Они в дальнейшем будут проводится в России, и впоследствии станет возможным хранение и при положительных температурах. В этом случае и южнокорейский консорциум сможет работать по таким стандартам", - пояснил Ким Ги Ён.ISU ABXIS - дочерняя компания южнокорейского холдинга ISU Group, работающего в сфере химии, строительства и информационных технологий. ABXIS более 20 лет занимается разработкой и производством биотехнологических препаратов на основе генетической рекомбинации. Согласно пресс-релизу компании, представитель РФПИ посещал их предприятие в феврале, дав высокую оценку имеющемуся оборудованию и техническим возможностям, что позволит быстро приступить к культивации субстрата для коммерческого производства "Спутника V".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, сеул, в мире

В Южной Корее произведут 650 миллионов доз "Спутника V" на экспорт

01:26 16.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СЕУЛ, 16 апр – РИА Новости. Консорциум фармацевтических компаний в Южной Корее во главе с компанией GL Rapha планирует произвести 650 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны, коммерческое производство начнется в ближайшее время, сообщили РИА Новости в компании.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство будет осуществляться на дочернем предприятии южнокорейского партнёра Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок на мировой рынок ожидается на уровне более 150 миллионов доз в год.
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Но в феврале представители РФПИ посетили предприятие Hankook Korus в рамках процедуры валидации производства "Спутник V" в Южной Корее и для обсуждения планов по увеличению коммерческих поставок. Вскоре компания объявила, что получила от фонда письмо с предложением увеличить производство ещё на 500 миллионов доз на фоне растущего спроса на российскую вакцину, для чего GL Rapha был сформирован консорциум из Hankook Korus и семи южнокорейских компаний: Andong Animal Cell Demonstration Support Center, Binex, Boryung Biopharma, ISU ABXIS, CKD BiO, Quratis и Humedix.
"Изначально GL Rapha (Hankook Korus) договаривалась с РФПИ о производстве 150 миллионов доз. Но, помимо этого, мы планируем произвести 500 миллионов доз благодаря консорциуму", - заявил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён. Он добавил, что GL Rapha ожидает получения оборудования для наращивания масштаба производства, поэтому сможет "обеспечить необходимые объёмы".
По его словам, контракт на производство консорциумом южнокорейских компаний 500 миллионов доз "Спутника V" заключен между GL Rapha (Hankook Korus). Объем пока не распределён между отдельными компаниями, входящими в консорциум, но передача технологий уже ведется. При этом GL Rapha полностью руководит консорциумом, поэтому трансфер технологии внутри страны не требует отдельной процедуры, и когда он завершится, можно будет "сразу начать производство".
Так, компания ISU ABXIS 29 марта сообщила о начале передачи технологии производства "Спутника V" в рамках консорциума, а 15 апреля РФПИ объявил о подписании первого трёхстороннего соглашения с GL Rapha и ISU ABXIS о технологическом трансфере. Производство вакцины на новой площадке в городе Йонъин планируется начать в конце апреля.
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"Мы последовательно осуществляем технологический трансфер всем входящим в консорциум компаниям, и первой такой компанией, передача технологий которой уже завершилась, стала ISU ABXIS. На данный момент GL Rapha получила все технологии от РФПИ и во время предыдущего визита российских специалистов провела вместе с ними производство валидационной партии. Она была отправлена в Россию. Сейчас нам осталась последняя процедура включения в лицензию "Спутника V" способа производства GL Rapha (Hankook Korus). В контрактном производстве это является завершающим этапом производства товара для запуска коммерческого производства. Впоследствии производимая нами вакцина уже может быть поставлена за рубеж, в ту страну, которую укажет РФПИ", - сообщил Ким Ги Ён.
Согласно изначальному контракту компании с РФПИ, вакцину планировалось поставлять фармацевтической компании Yas Pharmaceuticals в ОАЭ, которая займётся её распространением в странах Ближнего Востока. Однако в январе представитель GL Rapha сообщил РИА Новости, что итоговое решение о направлении поставок остаётся за РФПИ, и компания готова поставлять готовую вакцину в любую страну, включая Россию, если это потребуется.
Температура хранения вакцины "Спутник V", которую произведут на южнокорейских заводах, пока сохраняется на уровне в -20 градусов. "Условия хранения в охлаждённом виде при температуре +2...+8 градусов требуют дополнительных испытаний в плане безопасности. Они в дальнейшем будут проводится в России, и впоследствии станет возможным хранение и при положительных температурах. В этом случае и южнокорейский консорциум сможет работать по таким стандартам", - пояснил Ким Ги Ён.
ISU ABXIS - дочерняя компания южнокорейского холдинга ISU Group, работающего в сфере химии, строительства и информационных технологий. ABXIS более 20 лет занимается разработкой и производством биотехнологических препаратов на основе генетической рекомбинации. Согласно пресс-релизу компании, представитель РФПИ посещал их предприятие в феврале, дав высокую оценку имеющемуся оборудованию и техническим возможностям, что позволит быстро приступить к культивации субстрата для коммерческого производства "Спутника V".
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