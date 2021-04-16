Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/senatory-1728667268.html
Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
У российских сенаторов стало меньше зарубежной недвижимости, свидетельствуют данные деклараций за 2020 год, размещённые на сайте Совета Федерации. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T23:24
2021-04-16T23:24
андрей клишас
любовь глебова (политик)
совет федерации рф
черногория
воронежская область
ивановская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601629643_0:149:3376:2048_1920x0_80_0_0_5afb38350a329469b8e783dd7bdbcaf6.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У российских сенаторов стало меньше зарубежной недвижимости, свидетельствуют данные деклараций за 2020 год, размещённые на сайте Совета Федерации.Домами или земельными участками в иностранных государствах владеют или имеют в пользовании пять членов Совфеда.Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас владеет дачным участком в Швейцарии площадью в 543 квадратных метра и жилым домом площадью в 432 квадратных метра. В 2019 году в этой стране у него было два дома общей площадью 474 квадратных метра.Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин указал в декларации половину квартиры в Черногории общей площадью 30 квадратных метров, представитель Удмуртии Любовь Глебова отметила жилой дом в Германии площадью 541 квадратный метр и земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки такой же площади.У тульского сенатора Дмитрия Савельева значится в пользовании жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров, а сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет сезонными апартаментами в Болгарии площадью чуть более 45 квадратных метров.
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
https://ria.ru/20210416/svinarnik-1728658781.html
черногория
воронежская область
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601629643_1012:275:3376:2048_1920x0_80_0_0_0a024f67f284b5108df929b59da64493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, любовь глебова (политик), совет федерации рф, черногория, воронежская область, ивановская область

Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом

23:24 16.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У российских сенаторов стало меньше зарубежной недвижимости, свидетельствуют данные деклараций за 2020 год, размещённые на сайте Совета Федерации.
Домами или земельными участками в иностранных государствах владеют или имеют в пользовании пять членов Совфеда.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 18:03
Путин заработал чуть меньше десяти миллионов рублей за 2020 год
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас владеет дачным участком в Швейцарии площадью в 543 квадратных метра и жилым домом площадью в 432 квадратных метра. В 2019 году в этой стране у него было два дома общей площадью 474 квадратных метра.
Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин указал в декларации половину квартиры в Черногории общей площадью 30 квадратных метров, представитель Удмуртии Любовь Глебова отметила жилой дом в Германии площадью 541 квадратный метр и земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки такой же площади.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 21:05
В декларациях депутатов оказались газопровод, свинарник и колбасный цех
У тульского сенатора Дмитрия Савельева значится в пользовании жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров, а сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет сезонными апартаментами в Болгарии площадью чуть более 45 квадратных метров.
 
Андрей КлишасЛюбовь Глебова (политик)Совет Федерации РФЧерногорияВоронежская областьИвановская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния