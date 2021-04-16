https://ria.ru/20210416/senatory-1728667268.html

Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом

Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом

У российских сенаторов стало меньше зарубежной недвижимости, свидетельствуют данные деклараций за 2020 год, размещённые на сайте Совета Федерации. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T23:24

2021-04-16T23:24

2021-04-16T23:24

андрей клишас

любовь глебова (политик)

совет федерации рф

черногория

воронежская область

ивановская область

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У российских сенаторов стало меньше зарубежной недвижимости, свидетельствуют данные деклараций за 2020 год, размещённые на сайте Совета Федерации.Домами или земельными участками в иностранных государствах владеют или имеют в пользовании пять членов Совфеда.Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас владеет дачным участком в Швейцарии площадью в 543 квадратных метра и жилым домом площадью в 432 квадратных метра. В 2019 году в этой стране у него было два дома общей площадью 474 квадратных метра.Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин указал в декларации половину квартиры в Черногории общей площадью 30 квадратных метров, представитель Удмуртии Любовь Глебова отметила жилой дом в Германии площадью 541 квадратный метр и земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки такой же площади.У тульского сенатора Дмитрия Савельева значится в пользовании жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров, а сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет сезонными апартаментами в Болгарии площадью чуть более 45 квадратных метров.

https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html

https://ria.ru/20210416/svinarnik-1728658781.html

черногория

воронежская область

ивановская область

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андрей клишас, любовь глебова (политик), совет федерации рф, черногория, воронежская область, ивановская область