https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728562512.html

В Кремле рассказали об ответе на санкции США

В Кремле рассказали об ответе на санкции США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о принципе взаимности, комментируя возможный ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:06

2021-04-16T13:06

2021-04-16T14:34

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о принципе взаимности, комментируя возможный ответ Москвы на новые санкции Вашингтона.Накануне США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны вышлют десять российских дипломатов. В МИД прокомментировали, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств и в ближайшее время последует ответ.Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить двусторонние отношения. На следующий день посла Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову; ему сообщили, что, если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

россия

сша

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире