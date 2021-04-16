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В Кремле рассказали об ответе на санкции США
В Кремле рассказали об ответе на санкции США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о принципе взаимности, комментируя возможный ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:06
2021-04-16T14:34
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о принципе взаимности, комментируя возможный ответ Москвы на новые санкции Вашингтона.Накануне США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны вышлют десять российских дипломатов. В МИД прокомментировали, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств и в ближайшее время последует ответ.Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить двусторонние отношения. На следующий день посла Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову; ему сообщили, что, если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле рассказали об ответе на санкции США

13:06 16.04.2021 (обновлено: 14:34 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о принципе взаимности, комментируя возможный ответ Москвы на новые санкции Вашингтона.
"Но <...> все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", — добавил он.
Накануне США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны вышлют десять российских дипломатов. В МИД прокомментировали, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств и в ближайшее время последует ответ.
Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить двусторонние отношения. На следующий день посла Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову; ему сообщили, что, если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 17:50
История американо-российских и российско-американских санкций
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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