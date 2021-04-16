https://ria.ru/20210416/rzhd-1728654790.html
РЖД предоставили скидку на летние поезда для многодетных семей
РЖД предоставили скидку на летние поезда для многодетных семей
Многодетные семьи в России до 31 августа могут оформить билеты на летние поезда со скидкой 20%, сообщается на сайте РЖД. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:24
2021-04-16T20:24
2021-04-16T20:24
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Многодетные семьи в России до 31 августа могут оформить билеты на летние поезда со скидкой 20%, сообщается на сайте РЖД."Холдинг "РЖД" третий год подряд предоставляет возможность семьям с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, при планировании путешествия по России на поезде воспользоваться специальной акцией "Большая семья". В рамках акции многодетные семьи до 31 августа текущего года могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 20%. ... В путешествие со скидкой можно отправиться с 1 июня по 31 августа", - говорится в сообщении.Отмечается также, что предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей.Добавляется также, что для получения скидки нужно быть зарегистрированным в программе лояльности "РЖД Бонус", а кроме того, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу ФПК и получить статус "Большая семья" в программе лояльности "РЖД Бонус". Поясняется, что для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга."Приобрести билет со скидкой по специальному тарифу "Большая семья" можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", указав номер участника программы лояльности "РЖД Бонус", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210409/lastochka-1727561854.html
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россия, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Многодетные семьи в России
до 31 августа могут оформить билеты на летние поезда со скидкой 20%, сообщается на сайте РЖД
.
"Холдинг "РЖД" третий год подряд предоставляет возможность семьям с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, при планировании путешествия по России на поезде воспользоваться специальной акцией "Большая семья". В рамках акции многодетные семьи до 31 августа текущего года могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО "ФПК
" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 20%. ... В путешествие со скидкой можно отправиться с 1 июня по 31 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей.
Добавляется также, что для получения скидки нужно быть зарегистрированным в программе лояльности "РЖД Бонус", а кроме того, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу ФПК и получить статус "Большая семья" в программе лояльности "РЖД Бонус". Поясняется, что для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга.
"Приобрести билет со скидкой по специальному тарифу "Большая семья" можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", указав номер участника программы лояльности "РЖД Бонус", - говорится в сообщении.