https://ria.ru/20210416/rzhd-1728654790.html

РЖД предоставили скидку на летние поезда для многодетных семей

РЖД предоставили скидку на летние поезда для многодетных семей

Многодетные семьи в России до 31 августа могут оформить билеты на летние поезда со скидкой 20%, сообщается на сайте РЖД. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:24

2021-04-16T20:24

2021-04-16T20:24

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151673/36/1516733638_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_9f144532ab51b43691c1f63fafaca00f.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Многодетные семьи в России до 31 августа могут оформить билеты на летние поезда со скидкой 20%, сообщается на сайте РЖД."Холдинг "РЖД" третий год подряд предоставляет возможность семьям с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, при планировании путешествия по России на поезде воспользоваться специальной акцией "Большая семья". В рамках акции многодетные семьи до 31 августа текущего года могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 20%. ... В путешествие со скидкой можно отправиться с 1 июня по 31 августа", - говорится в сообщении.Отмечается также, что предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей.Добавляется также, что для получения скидки нужно быть зарегистрированным в программе лояльности "РЖД Бонус", а кроме того, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу ФПК и получить статус "Большая семья" в программе лояльности "РЖД Бонус". Поясняется, что для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга."Приобрести билет со скидкой по специальному тарифу "Большая семья" можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", указав номер участника программы лояльности "РЖД Бонус", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210409/lastochka-1727561854.html

https://ria.ru/20210407/rzhd-1727077493.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная пассажирская компания, ржд, общество