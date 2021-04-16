Путин на совещании Совбеза обсудил ответные меры на санкции США
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ответные меры на введенные накануне санкции США в отношении России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, ответ на санкции США будет проработан.
В Кремле ранее в пятницу заявили, что санкционные пристрастия американских визави неприемлемы, добавив, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается. Комментируя возможный ответ на санкции, в Кремле заявили, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства.
Как отметил Песков, профильной темой совещания Совбеза стало военное строительство, также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
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"Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе", - сказал пресс-секретарь.
В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР - Александр Бортников и Сергей Нарышкин.