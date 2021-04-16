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Путин на совещании Совбеза обсудил ответные меры на санкции США
Путин на совещании Совбеза обсудил ответные меры на санкции США
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ответные меры на введенные накануне санкции США в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:58
2021-04-16T15:58
россия
дмитрий медведев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вячеслав володин
владимир путин
александр бортников
вашингтон (город)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ответные меры на введенные накануне санкции США в отношении России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, ответ на санкции США будет проработан.В Кремле ранее в пятницу заявили, что санкционные пристрастия американских визави неприемлемы, добавив, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается. Комментируя возможный ответ на санкции, в Кремле заявили, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства.Как отметил Песков, профильной темой совещания Совбеза стало военное строительство, также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня."Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе", - сказал пресс-секретарь.В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР - Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728352855.html
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россия, дмитрий медведев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав володин, владимир путин, александр бортников, вашингтон (город), сша

Путин на совещании Совбеза обсудил ответные меры на санкции США

15:58 16.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ответные меры на введенные накануне санкции США в отношении России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 09:57
"Надоело". Джабаров оценил возможные санкции США против госдолга России
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, ответ на санкции США будет проработан.
В Кремле ранее в пятницу заявили, что санкционные пристрастия американских визави неприемлемы, добавив, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается. Комментируя возможный ответ на санкции, в Кремле заявили, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства.
Как отметил Песков, профильной темой совещания Совбеза стало военное строительство, также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
"Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе", - сказал пресс-секретарь.
В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР - Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 17:50
История американо-российских и российско-американских санкций
 
РоссияДмитрий МедведевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинАлександр БортниковВашингтон (город)США
 
 
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