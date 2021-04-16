https://ria.ru/20210416/privivka-1728648102.html
У умершего после прививки мужчины не нашли негативных реакций на вакцину
У умершего после прививки мужчины не нашли негативных реакций на вакцину
Исследование выявило, что скончавшийся после прививки от коронавирусной инфекции пенсионер в Петербурге не имел нежелательных реакций на вакцину, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:38
2021-04-16T19:38
2021-04-16T21:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Исследование выявило, что скончавшийся после прививки от коронавирусной инфекции пенсионер в Петербурге не имел нежелательных реакций на вакцину, сообщает пресс-служба городского Комздрава."По предварительным данным, полученным в результате патологоанатомического исследования, гражданин скончался от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца. Признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено", - сказано в сообщении.Ранее местные СМИ сообщили, что в четверг пенсионер скончался после вакцинации от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210324/privivka-1602714678.html
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