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У умершего после прививки мужчины не нашли негативных реакций на вакцину
У умершего после прививки мужчины не нашли негативных реакций на вакцину
Исследование выявило, что скончавшийся после прививки от коронавирусной инфекции пенсионер в Петербурге не имел нежелательных реакций на вакцину, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:38
2021-04-16T21:30
россия
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Исследование выявило, что скончавшийся после прививки от коронавирусной инфекции пенсионер в Петербурге не имел нежелательных реакций на вакцину, сообщает пресс-служба городского Комздрава."По предварительным данным, полученным в результате патологоанатомического исследования, гражданин скончался от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца. Признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено", - сказано в сообщении.Ранее местные СМИ сообщили, что в четверг пенсионер скончался после вакцинации от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210324/privivka-1602714678.html
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россия, здоровье - общество, санкт-петербург

У умершего после прививки мужчины не нашли негативных реакций на вакцину

19:38 16.04.2021 (обновлено: 21:30 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСолнечный день в Санкт-Петербурге
Солнечный день в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Исследование выявило, что скончавшийся после прививки от коронавирусной инфекции пенсионер в Петербурге не имел нежелательных реакций на вакцину, сообщает пресс-служба городского Комздрава.
"По предварительным данным, полученным в результате патологоанатомического исследования, гражданин скончался от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца. Признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено", - сказано в сообщении.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 20:22Распространение коронавируса
На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca
Ранее местные СМИ сообщили, что в четверг пенсионер скончался после вакцинации от коронавирусной инфекции.
 
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