https://ria.ru/20210416/prava-1728507256.html

ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права

ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права

Самыми частыми ошибками сдачи экзамена на права по новым правилам в первых числах апреля стали создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T02:53

2021-04-16T02:53

2021-04-16T02:54

россия

водительские права

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Самыми частыми ошибками сдачи экзамена на права по новым правилам в первых числах апреля стали создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование "поворотников" и неуверенное управление машиной, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Такими оказались результаты сдачи экзамена на водительские права по новым правилам в первых числах апреля (1-8 апреля 2021 года).Уточняется, что сохранились и самые частые ошибки при парковке - элементы "параллельная парковка" и "заезд в бокс" - которые кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке. Чаще всего причиной таких ошибок стал наезд на границы зон выполнения маневров.

https://ria.ru/20210402/prava-1604015640.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, водительские права, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество