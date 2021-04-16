ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:53 16.04.2021 (обновлено: 02:54 16.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Самыми частыми ошибками сдачи экзамена на права по новым правилам в первых числах апреля стали создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование "поворотников" и неуверенное управление машиной, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
"К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления транспортного средства", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.
Такими оказались результаты сдачи экзамена на водительские права по новым правилам в первых числах апреля (1-8 апреля 2021 года).
Уточняется, что сохранились и самые частые ошибки при парковке - элементы "параллельная парковка" и "заезд в бокс" - которые кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке. Чаще всего причиной таких ошибок стал наезд на границы зон выполнения маневров.