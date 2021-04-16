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Площадь пожара на "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 "квадратов"
Площадь пожара на "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 "квадратов"
Площадь горения на петербургской "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T21:33
2021-04-16T21:33
пожар на "невской мануфактуре"
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Площадь горения на петербургской "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, во вторник и среду пожарные делали пролив тлеющих локальных очагов. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.
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пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия

Площадь пожара на "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 "квадратов"

21:33 16.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкПожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике Невская мануфактура - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Площадь горения на петербургской "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"По состоянию на 20:40 проводится проливка двух очагов в труднодоступных завалах на общей площади 20 квадратных метров", - отмечается в сообщении.

В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, во вторник и среду пожарные делали пролив тлеющих локальных очагов. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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