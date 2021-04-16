https://ria.ru/20210416/pozhar-1728660741.html

Площадь пожара на "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 "квадратов"

Площадь пожара на "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 "квадратов"

Площадь горения на петербургской "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T21:33

2021-04-16T21:33

2021-04-16T21:33

пожар на "невской мануфактуре"

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Площадь горения на петербургской "Невской мануфактуре" уменьшилась до 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, во вторник и среду пожарные делали пролив тлеющих локальных очагов. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.

https://ria.ru/20210416/pozhar-1728618081.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия