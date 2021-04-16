https://ria.ru/20210416/pozhar-1728538712.html

В Казахстане сгорел женский монастырь

В Казахстане сгорел женский монастырь

Пожар произошел в Петропавловском женском монастыре в Казахстане, сгорела часть построек, погибших нет, говорится в сообщении на сайте Павлодарской епархии РПЦ. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:21

2021-04-16T11:21

2021-04-16T11:22

религия и мировоззрение

русская православная церковь

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155567/27/1555672730_0:151:528:448_1920x0_80_0_0_f4a05574b7c88668e35f30864047b878.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пожар произошел в Петропавловском женском монастыре в Казахстане, сгорела часть построек, погибших нет, говорится в сообщении на сайте Павлодарской епархии РПЦ.В епархии пояснили, что на утро четверга, 15 апреля, причина пожара была еще неизвестна. "Сообщение в службу пожаротушения о возгорании было сделано в 21.40, а первое подразделение прибыло на место происшествия только через 40 минут после вызова. Как рассказали очевидцы, в прибывшей машине оказалось мало воды", - рассказали в епархии.Отмечается, что для монастыря, его сестер и трудников "масштаб чрезвычайного происшествия крайне серьезен, а материальный ущерб очень велик". "Настоятельница обители монахиня Серафима с сестрами просят молитв, а также посильной помощи всех неравнодушных к чужой беде людей. Без вашей лепты восстановить все это будет трудно", - заключили в РПЦ.

https://ria.ru/20200704/1573889754.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, казахстан