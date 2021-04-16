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В Казахстане сгорел женский монастырь
В Казахстане сгорел женский монастырь
Пожар произошел в Петропавловском женском монастыре в Казахстане, сгорела часть построек, погибших нет, говорится в сообщении на сайте Павлодарской епархии РПЦ. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:21
2021-04-16T11:21
2021-04-16T11:22
религия и мировоззрение
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казахстан
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пожар произошел в Петропавловском женском монастыре в Казахстане, сгорела часть построек, погибших нет, говорится в сообщении на сайте Павлодарской епархии РПЦ.В епархии пояснили, что на утро четверга, 15 апреля, причина пожара была еще неизвестна. "Сообщение в службу пожаротушения о возгорании было сделано в 21.40, а первое подразделение прибыло на место происшествия только через 40 минут после вызова. Как рассказали очевидцы, в прибывшей машине оказалось мало воды", - рассказали в епархии.Отмечается, что для монастыря, его сестер и трудников "масштаб чрезвычайного происшествия крайне серьезен, а материальный ущерб очень велик". "Настоятельница обители монахиня Серафима с сестрами просят молитв, а также посильной помощи всех неравнодушных к чужой беде людей. Без вашей лепты восстановить все это будет трудно", - заключили в РПЦ.
https://ria.ru/20200704/1573889754.html
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РИА Новости
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русская православная церковь, казахстан
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости.
Пожар произошел в Петропавловском женском монастыре в Казахстане
, сгорела часть построек, погибших нет, говорится в сообщении на сайте Павлодарской епархии РПЦ
.
"В Петропавловском женском монастыре (село Павлодарское – ред.) случился серьезный пожар. Огонь полностью уничтожил старое здание монастыря 1953 года постройки, в котором находились храм в честь святых апостолов Петра и Павла, трапезная, библиотека и кельи. <…> Слава Богу, эта трагическая ситуация не повлекла человеческих жертв", - сказано в сообщении.
В епархии пояснили, что на утро четверга, 15 апреля, причина пожара была еще неизвестна. "Сообщение в службу пожаротушения о возгорании было сделано в 21.40, а первое подразделение прибыло на место происшествия только через 40 минут после вызова. Как рассказали очевидцы, в прибывшей машине оказалось мало воды", - рассказали в епархии.
Отмечается, что для монастыря, его сестер и трудников "масштаб чрезвычайного происшествия крайне серьезен, а материальный ущерб очень велик". "Настоятельница обители монахиня Серафима с сестрами просят молитв, а также посильной помощи всех неравнодушных к чужой беде людей. Без вашей лепты восстановить все это будет трудно", - заключили в РПЦ.