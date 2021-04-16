https://ria.ru/20210416/posol-1728637294.html

Ушаков рекомендовал послу США поехать в Вашингтон для консультаций

Ушаков рекомендовал послу США поехать в Вашингтон для консультаций

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:31

2021-04-16T18:31

2021-04-16T18:47

россия

джон салливан

юрий ушаков

сергей лавров

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728202897_306:0:2887:1452_1920x0_80_0_0_a3096ec3a9f8621ecbbc1243b18e0e5b.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", - сказал Лавров журналистам."Посол Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728562512.html

россия

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, юрий ушаков, сергей лавров, вашингтон (город)