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Ушаков рекомендовал послу США поехать в Вашингтон для консультаций
Ушаков рекомендовал послу США поехать в Вашингтон для консультаций
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:31
2021-04-16T18:47
россия
джон салливан
юрий ушаков
сергей лавров
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", - сказал Лавров журналистам."Посол Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться", - сказал Лавров.
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россия, джон салливан, юрий ушаков, сергей лавров, вашингтон (город)

Ушаков рекомендовал послу США поехать в Вашингтон для консультаций

18:31 16.04.2021 (обновлено: 18:47 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", - сказал Лавров журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 13:06
В Кремле рассказали об ответе на санкции США
"Посол Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться", - сказал Лавров.
 
РоссияДжон СалливанЮрий УшаковСергей ЛавровВашингтон (город)
 
 
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