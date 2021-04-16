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Ушаков рекомендовал послу США поехать в Вашингтон для консультаций
Ушаков рекомендовал послу США поехать в Вашингтон для консультаций
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:31
2021-04-16T18:31
2021-04-16T18:47
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джон салливан
юрий ушаков
сергей лавров
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", - сказал Лавров журналистам."Посол Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728562512.html
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россия, джон салливан, юрий ушаков, сергей лавров, вашингтон (город)