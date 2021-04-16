https://ria.ru/20210416/pitanie-1728521905.html

В Приамурье планируют создать цех по производству сока и детского питания

В Приамурье планируют создать цех по производству сока и детского питания

Цех по производству натуральных соков и детского питания планируют создать в Ивановке Амурской области, губернатор региона Василий Орлов сообщил, что проект... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T09:32

2021-04-16T09:32

2021-04-16T09:32

василий орлов (губернатор)

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Цех по производству натуральных соков и детского питания планируют создать в Ивановке Амурской области, губернатор региона Василий Орлов сообщил, что проект получит поддержку, а его реализация будет взята на контроль министерством экономического развития и внешних связей Приамурья.По данным правительства Приамурья, линию по производству питания для детей планирует запускать предприниматель Дмитрий Ивлев, Орлов встретился с ним во время рабочей поездки."Даны поручения рассмотреть возможность поддержки предприятия. Напомню, что в Приамурье имеются порядки субсидирования малого и среднего предпринимательства, именно к таким относится эта организация. Подобное производство уникальное для области и будет находиться на отдельном контроле", - сообщил Орлов, его слова цитирует правительство.Создание производства планируется на базе существующего цеха по розливу безалкогольных питьевых напитков в Ивановке. На предприятии пять цехов, они оснащены линиями розлива и машинами для выдувания бутылок, у компании есть лицензия на использование источника для производства питьевой воды.Существующее на протяжении двух лет производство напитков под марками "Premium H2O" и "Азбука лимонадов" сейчас поставляет свою продукцию на Амурский газоперерабатывающий завод, идут переговоры по отгрузке продукции в Приморье, куда уже отправлена пробная партия."В планах строительство многофункционального инновационного завода по переработке продукции местных аграриев для производства натуральных соков и детского питания. Рассчитываем перерабатывать продукцию местных фермеров и выпускать морковные, свекольные соки и продукты переработки дикоросов", - рассказал Ивлев главе Приамурья.Орлов поддержал расширение производства и поручил министерству экономического развития и внешних связей области взять на контроль реализацию проекта.

https://ria.ru/20210412/dolschiki-1727902934.html

https://ria.ru/20210403/priamure-1604088113.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, экономика