https://ria.ru/20210416/pentagon-1728661509.html

США призвали Россию "прекратить угрозы" иностранным судам в Черном море

США призвали Россию "прекратить угрозы" иностранным судам в Черном море

Пентагон призвал РФ отказаться от запрета иностранным судам входить в ряд морских районов. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T21:56

2021-04-16T21:56

2021-04-16T22:13

россия

черное море

министерство обороны сша

сша

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Пентагон призвал РФ отказаться от запрета иностранным судам входить в ряд морских районов."Мы знаем, что Россия объявила о намерении запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября проходить через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Черного моря, ссылаясь на военные учения", - сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.По его словам, это "очередной пример кампании по подрыву Украины"."Мы призываем Россию прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять выстраивание военного потенциала у границ Украины", - сказал Кирби."Мы на рутинной основе вели операции военных кораблей в Черном море, и это продолжится", - сказал он.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.

https://ria.ru/20210416/sudokhodstvo-1728647549.html

https://ria.ru/20210415/protest-1728455374.html

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черное море

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россия, черное море, министерство обороны сша, сша