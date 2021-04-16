https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html

В Петербурге девочка отравилась наркотиком, съев конфету в детсаду

В Петербурге девочка отравилась наркотиком, съев конфету в детсаду

В Петербурге семилетняя девочка попала в больницу с наркотическим отравлением после того, как съела конфету, рассказал РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:13

2021-04-16T10:13

2021-04-16T14:53

россия

здоровье - общество

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В Петербурге семилетняя девочка попала в больницу с наркотическим отравлением после того, как съела конфету, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, инцидент произошел 13 апреля. Девочку угостили конфетой в детском саду."Ребенок принес конфету домой, съел угощение и почувствовал себя плохо", — сказал собеседник агентства.Обстоятельства происшествия уточняются.

https://ria.ru/20210414/basseyn-1728188498.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, санкт-петербург, происшествия