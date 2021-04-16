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Стало известно, какую зарубежную недвижимость задекларировали депутаты
Стало известно, какую зарубежную недвижимость задекларировали депутаты
Депутаты Госдумы РФ и члены их семей задекларировали в 2020 году жилые дома в Италии и Великобритании, квартиры в Испании, Болгарии, Латвии, Швейцарии, на... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T22:34
2021-04-16T22:34
вадим белоусов
отари аршба
госдума рф
снг
светлана савицкая
финляндия
грузия
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ и члены их семей задекларировали в 2020 году жилые дома в Италии и Великобритании, квартиры в Испании, Болгарии, Латвии, Швейцарии, на Кипре, а также половину хутора в Финляндии, следует из опубликованных в пятницу деклараций.У члена думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифата Шайхутдинова задекларирована половина хутора в Финляндии, у его жены - жилой дом в Италии. У единоросса Андрея Барышева, входящего в комитет по контролю и регламенту, есть квартира в Испании. Там есть дом, земля и квартира и у супруги эсера Вадима Белоусова из комитета Госдумы по аграрным вопросам.Единоросс и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Брыскин тоже владеет квартирой в Испании, как и супруга первого зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева. В той же стране у главы думского комитета по делам национальностей Валерия Газзаева земля и дом. Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин тоже имеет в распоряжении "испанскую" квартиру, а член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев - три. У жены зампреда комитета по делам СНГ Умахана Умаханова в Испании нашелся дом.Член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Татьяна Кривенко владеет квартирой в Латвии. Здесь же две квартиры есть у Владислава Третьяка из комитета по охране здоровья, а также дом и земля у детей члена комитета по энергетике Абдулгамида Эмиргамзаева.Во Франции дом и земля задекларированы у супруги члена комитета по экономической политике Андрея Голушко. У ребенка его коллеги по комитету Александра Ярошука - дом. Сам Ярошук владеет домом в Белоруссии. Здесь находится и квартира Светланы Савицкой, заместителя главы комитета по обороне.У супруги члена комитета по образованию и науке Михаила Берулавы есть две квартиры в Болгарии. Такое же имущество (две квартиры) задекларировал первый зампред комитета по международным делам Юрий Олейников. Квартира в Болгарии есть у жены первого зампреда комитета по ЖКХ Сергея Пахомова.Член комитета по госстроительству Отари Аршба задекларировал половину квартиры в Грузии, где у его супруги есть два жилых дома и квартира. Земля и дом в Великобритании обнаружились у члена комитета по аграрным вопросам Владимира Блоцкого. Супруга первого зампреда комитета по экономполитике Валерия Гартунга владеет квартирами в Швейцарии и на Кипре.
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
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вадим белоусов, отари аршба, госдума рф, снг, светлана савицкая, финляндия, грузия, общество

Стало известно, какую зарубежную недвижимость задекларировали депутаты

22:34 16.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ и члены их семей задекларировали в 2020 году жилые дома в Италии и Великобритании, квартиры в Испании, Болгарии, Латвии, Швейцарии, на Кипре, а также половину хутора в Финляндии, следует из опубликованных в пятницу деклараций.
У члена думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифата Шайхутдинова задекларирована половина хутора в Финляндии, у его жены - жилой дом в Италии. У единоросса Андрея Барышева, входящего в комитет по контролю и регламенту, есть квартира в Испании. Там есть дом, земля и квартира и у супруги эсера Вадима Белоусова из комитета Госдумы по аграрным вопросам.
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Единоросс и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Брыскин тоже владеет квартирой в Испании, как и супруга первого зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева. В той же стране у главы думского комитета по делам национальностей Валерия Газзаева земля и дом. Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин тоже имеет в распоряжении "испанскую" квартиру, а член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев - три. У жены зампреда комитета по делам СНГ Умахана Умаханова в Испании нашелся дом.
Член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Татьяна Кривенко владеет квартирой в Латвии. Здесь же две квартиры есть у Владислава Третьяка из комитета по охране здоровья, а также дом и земля у детей члена комитета по энергетике Абдулгамида Эмиргамзаева.
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Во Франции дом и земля задекларированы у супруги члена комитета по экономической политике Андрея Голушко. У ребенка его коллеги по комитету Александра Ярошука - дом. Сам Ярошук владеет домом в Белоруссии. Здесь находится и квартира Светланы Савицкой, заместителя главы комитета по обороне.
У супруги члена комитета по образованию и науке Михаила Берулавы есть две квартиры в Болгарии. Такое же имущество (две квартиры) задекларировал первый зампред комитета по международным делам Юрий Олейников. Квартира в Болгарии есть у жены первого зампреда комитета по ЖКХ Сергея Пахомова.
Член комитета по госстроительству Отари Аршба задекларировал половину квартиры в Грузии, где у его супруги есть два жилых дома и квартира. Земля и дом в Великобритании обнаружились у члена комитета по аграрным вопросам Владимира Блоцкого. Супруга первого зампреда комитета по экономполитике Валерия Гартунга владеет квартирами в Швейцарии и на Кипре.
 
Вадим БелоусовОтари АршбаГосдума РФСНГСветлана СавицкаяФинляндияГрузияОбщество
 
 
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