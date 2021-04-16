Стало известно, какую зарубежную недвижимость задекларировали депутаты
У члена думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифата Шайхутдинова задекларирована половина хутора в Финляндии, у его жены - жилой дом в Италии. У единоросса Андрея Барышева, входящего в комитет по контролю и регламенту, есть квартира в Испании. Там есть дом, земля и квартира и у супруги эсера Вадима Белоусова из комитета Госдумы по аграрным вопросам.
Единоросс и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Брыскин тоже владеет квартирой в Испании, как и супруга первого зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева. В той же стране у главы думского комитета по делам национальностей Валерия Газзаева земля и дом. Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин тоже имеет в распоряжении "испанскую" квартиру, а член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев - три. У жены зампреда комитета по делам СНГ Умахана Умаханова в Испании нашелся дом.
Член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Татьяна Кривенко владеет квартирой в Латвии. Здесь же две квартиры есть у Владислава Третьяка из комитета по охране здоровья, а также дом и земля у детей члена комитета по энергетике Абдулгамида Эмиргамзаева.
Вчера, 18:10Опубликована декларация о доходах Мишустина
Во Франции дом и земля задекларированы у супруги члена комитета по экономической политике Андрея Голушко. У ребенка его коллеги по комитету Александра Ярошука - дом. Сам Ярошук владеет домом в Белоруссии. Здесь находится и квартира Светланы Савицкой, заместителя главы комитета по обороне.
У супруги члена комитета по образованию и науке Михаила Берулавы есть две квартиры в Болгарии. Такое же имущество (две квартиры) задекларировал первый зампред комитета по международным делам Юрий Олейников. Квартира в Болгарии есть у жены первого зампреда комитета по ЖКХ Сергея Пахомова.
Член комитета по госстроительству Отари Аршба задекларировал половину квартиры в Грузии, где у его супруги есть два жилых дома и квартира. Земля и дом в Великобритании обнаружились у члена комитета по аграрным вопросам Владимира Блоцкого. Супруга первого зампреда комитета по экономполитике Валерия Гартунга владеет квартирами в Швейцарии и на Кипре.