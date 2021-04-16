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Синоптик Паршина рассказала, какую погоду ждать в мае
Синоптик Паршина рассказала, какую погоду ждать в мае
Май в России будет теплым, хотя возможны небольшие периоды похолодания, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:56
2021-04-16T12:06
россия
людмила паршина
погода
евгений тишковец
гидрометцентр
таймыр
кемеровская область
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Май в России будет теплым, хотя возможны небольшие периоды похолодания, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.По ее словам, в большинстве регионов температура воздуха будет соответствовать норме или окажется чуть выше. Но на юге — в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе — до нормы она не дотянет: по ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 10-12, а днем воздух прогреется до 19-24 градусов.В Сибири — Алтайском крае и Республике Алтай, центральных и южных районах Красноярского края, в Томской и Кемеровской областях — температура также не достигнет нормы: по ночам будет до минус пяти, а днем — до плюс 10-15.В средней полосе, напротив, будет тепло: ночью ожидается плюс десять, днем — плюс 20 и выше. Но не исключены похолодания: до плюс двух — плюс семи по ночам и до плюс 11–16 днем.На Дальнем Востоке погода будет обычной для мая: ночью плюс пять-десять, а днем — плюс 15-20. Теплее обычного будет в самых холодных регионах: на востоке Таймыра и в Якутии — воздух там может прогреться до плюс десяти градусов.Осадки, как полагают синоптики, будут в пределах нормы на юге европейской территории, а также в центральной и северо-западной части России. Много дождей ожидается в Брянской, Курской, Белгородской областях, на северо-востоке Якутии, в Амурской области, в центре Хабаровского края, а также на Ямале.
https://ria.ru/20210415/pogoda-1728336977.html
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россия, людмила паршина, погода, евгений тишковец, гидрометцентр, таймыр, кемеровская область, общество

Синоптик Паршина рассказала, какую погоду ждать в мае

08:56 16.04.2021 (обновлено: 12:06 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДевушки с собаками в центральной части Выборга
Девушки с собаками в центральной части Выборга - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Май в России будет теплым, хотя возможны небольшие периоды похолодания, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в большинстве регионов температура воздуха будет соответствовать норме или окажется чуть выше. Но на юге — в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе — до нормы она не дотянет: по ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 10-12, а днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

"В принципе, довольно комфортно, но в мае на юге может быть и теплее", — пояснила Паршина.

В Сибири — Алтайском крае и Республике Алтай, центральных и южных районах Красноярского края, в Томской и Кемеровской областях — температура также не достигнет нормы: по ночам будет до минус пяти, а днем — до плюс 10-15.
В средней полосе, напротив, будет тепло: ночью ожидается плюс десять, днем — плюс 20 и выше. Но не исключены похолодания: до плюс двух — плюс семи по ночам и до плюс 11–16 днем.
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Осадки, как полагают синоптики, будут в пределах нормы на юге европейской территории, а также в центральной и северо-западной части России. Много дождей ожидается в Брянской, Курской, Белгородской областях, на северо-востоке Якутии, в Амурской области, в центре Хабаровского края, а также на Ямале.
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