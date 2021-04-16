https://ria.ru/20210416/maski-1728570400.html

Мусорный след пандемии

Мусорный след пандемии

Маски стали экологической бомбой замедленного действия. Проблема их утилизации затронула весь мир. Эти отходы сегодня можно видеть везде – под ногами на улице, в лесу и на дне океана.

2021-04-16T13:31

2021-04-16T13:31

2021-04-16T13:31

медицинские маски

мусор

экология

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728568095_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0bccfc2d9bdbd10dd5c1aa236ab73807.jpg

В России ежедневно выбрасывают около 10 миллионов одноразовых масок. Такой вид отходов требует специфической утилизации, но в условиях пандемии их приравняли к твердым коммунальным отходам и возят на обычные свалки. Разлагаясь, они превращаются в микро- и наночастицы и попадают в водоемы, рыбу и в человеческий организм.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мусорный след пандемии Маски стали экологической бомбой замедленного действия. Проблема их утилизации затронула весь мир. Эти отходы сегодня можно видеть везде – под ногами на улице, в лесу и на дне океана. В России ежедневно выбрасывают около 10 миллионов одноразовых масок. Такой вид отходов требует специфической утилизации, но в условиях пандемии их приравняли к твердым коммунальным отходам и возят на обычные свалки. Разлагаясь, они превращаются в микро- и наночастицы и попадают в водоемы, рыбу и в человеческий организм. 2021-04-16T13:31 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, медицинские маски, мусор, экология, видео