https://ria.ru/20210416/maski-1728570400.html
Мусорный след пандемии
Мусорный след пандемии
Маски стали экологической бомбой замедленного действия. Проблема их утилизации затронула весь мир. Эти отходы сегодня можно видеть везде – под ногами на улице, в лесу и на дне океана.
2021-04-16T13:31
2021-04-16T13:31
2021-04-16T13:31
медицинские маски
мусор
экология
видео
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В России ежедневно выбрасывают около 10 миллионов одноразовых масок. Такой вид отходов требует специфической утилизации, но в условиях пандемии их приравняли к твердым коммунальным отходам и возят на обычные свалки. Разлагаясь, они превращаются в микро- и наночастицы и попадают в водоемы, рыбу и в человеческий организм.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мусорный след пандемии
Маски стали экологической бомбой замедленного действия. Проблема их утилизации затронула весь мир. Эти отходы сегодня можно видеть везде – под ногами на улице, в лесу и на дне океана. В России ежедневно выбрасывают около 10 миллионов одноразовых масок. Такой вид отходов требует специфической утилизации, но в условиях пандемии их приравняли к твердым коммунальным отходам и возят на обычные свалки. Разлагаясь, они превращаются в микро- и наночастицы и попадают в водоемы, рыбу и в человеческий организм.
2021-04-16T13:31
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PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, медицинские маски, мусор, экология, видео
Мусорный след пандемии
Маски стали экологической бомбой замедленного действия. Проблема их утилизации затронула весь мир. Эти отходы сегодня можно видеть везде – под ногами на улице, в лесу и на дне океана.