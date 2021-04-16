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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
https://ria.ru/20210416/les-1728647802.html
Архангельская область готова стать донором посадочного материала для леса
Архангельская область готова стать донором посадочного материала для леса
Ежегодно в Архангельской области выращивается 8-9 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой, однако этого недостаточно для восстановления лесов, и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:37
2021-04-16T19:37
архангельская область
россия
александр цыбульский
совет федерации рф
архангельская область
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр – РИА Новости. Ежегодно в Архангельской области выращивается 8-9 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой, однако этого недостаточно для восстановления лесов, и Архангельская область может стать донором посадочного материала для других территорий России, сказал губернатор региона Александр Цыбульский на заседании рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию лесного законодательства.Вопросы развития лесной отрасли и сохранения окружающей среды обсуждались в Вологде на заседании профильной рабочей группы Совета Федерации. В своем докладе по актуальным вопросам развития лесного комплекса на территории Архангельской области Цыбульский отметил, что с учетом объемов существующей заготовки леса и планов по реализации инвестпроектов важнейшей задачей для лесных регионов является качественное и эффективное восстановление лесов.Он пояснил, что в настоящее время в Архангельской области посадочный материал выращивают в 17 питомниках. Только за минувший год в регионе были проведены работы по лесовосстановлению на площади более 74 тысяч гектаров."Мы выполнили показатели федерального проекта. И при этом понимаем, что лесозаготовительная отрасль развивается, а значит, объемы выращивания саженцев необходимо увеличивать. Ежегодно в Архангельской области с учетом ее природно-климатических условий выращивается 8–9 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой. Но этого количества в ближайшее время нам может не хватить", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Губернатор Архангельской области выступил с инициативой разработать порядок привлечения бюджетных средств на развитие питомников, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства."Примеры инвестиционных проектов по строительству питомников на частные средства в регионе есть. На юге области в год у нас выращивают до 20 миллионов саженцев с закрытой корневой системой. И мы потенциально готовы сегодня решить вопрос о выделении земли для производства до сорока миллионов саженцев, став донором посадочного материала для других регионов", – отметил в своем докладе Цыбульский.Вместе с тем, говоря о дальнейшем развитии лесной промышленности, губернатор предложил организовать работу по созданию федеральной информационной системы лесного комплекса России и активизировать работы по ведению актуального лесного реестра. Сведения, полученные в результате этой работы, по мнению Цыбульского, должны стать основой цифровой трансформации всей лесной отрасли страны. При этом, подчеркнул глава региона, для данной работы Архангельская область готова распространить опыт, который сформируется в процессе реализации разработанной в Поморье комплексной программы по лесоустройству.
https://ria.ru/20210415/drevesina-1728398613.html
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россия, александр цыбульский, совет федерации рф, архангельская область, экономика

Архангельская область готова стать донором посадочного материала для леса

19:37 16.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЛесной ручей в Архангельской области
Лесной ручей в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр – РИА Новости. Ежегодно в Архангельской области выращивается 8-9 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой, однако этого недостаточно для восстановления лесов, и Архангельская область может стать донором посадочного материала для других территорий России, сказал губернатор региона Александр Цыбульский на заседании рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию лесного законодательства.
Вопросы развития лесной отрасли и сохранения окружающей среды обсуждались в Вологде на заседании профильной рабочей группы Совета Федерации. В своем докладе по актуальным вопросам развития лесного комплекса на территории Архангельской области Цыбульский отметил, что с учетом объемов существующей заготовки леса и планов по реализации инвестпроектов важнейшей задачей для лесных регионов является качественное и эффективное восстановление лесов.
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Он пояснил, что в настоящее время в Архангельской области посадочный материал выращивают в 17 питомниках. Только за минувший год в регионе были проведены работы по лесовосстановлению на площади более 74 тысяч гектаров.
"Мы выполнили показатели федерального проекта. И при этом понимаем, что лесозаготовительная отрасль развивается, а значит, объемы выращивания саженцев необходимо увеличивать. Ежегодно в Архангельской области с учетом ее природно-климатических условий выращивается 8–9 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой. Но этого количества в ближайшее время нам может не хватить", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор Архангельской области выступил с инициативой разработать порядок привлечения бюджетных средств на развитие питомников, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.
"Примеры инвестиционных проектов по строительству питомников на частные средства в регионе есть. На юге области в год у нас выращивают до 20 миллионов саженцев с закрытой корневой системой. И мы потенциально готовы сегодня решить вопрос о выделении земли для производства до сорока миллионов саженцев, став донором посадочного материала для других регионов", – отметил в своем докладе Цыбульский.
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Вместе с тем, говоря о дальнейшем развитии лесной промышленности, губернатор предложил организовать работу по созданию федеральной информационной системы лесного комплекса России и активизировать работы по ведению актуального лесного реестра. Сведения, полученные в результате этой работы, по мнению Цыбульского, должны стать основой цифровой трансформации всей лесной отрасли страны. При этом, подчеркнул глава региона, для данной работы Архангельская область готова распространить опыт, который сформируется в процессе реализации разработанной в Поморье комплексной программы по лесоустройству.
 
Архангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийСовет Федерации РФАрхангельская областьЭкономика
 
 
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