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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728643440.html
В Санкт-Петербурге ослабили ограничения по COVID-19
В Санкт-Петербурге ослабили ограничения по COVID-19
В Санкт-Петербурге отменили обязательное использование перчаток для индивидуальной защиты в общественных местах, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:08
2021-04-16T20:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили обязательное использование перчаток для индивидуальной защиты в общественных местах, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.Масочный режим сохраняется до 15 мая.На аналогичный срок продлили другие действовавшие ранее ограничения из-за пандемии. Губернатор Александр Беглов подписал обновленный вариант постановления городского правительства от 13 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению коронавируса.За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 704 новых случая коронавируса, 30 человек умерли, 419 — выздоровели.За все время пандемии в городе зафиксировали 405 924 случая заражения COVID-19, жертвами болезни стали 12 750 человек, 361 875 — выздоровели.По всей России коронавирусной инфекцией заразились за весь период пандемии 4 684 148 человек, 104 795 из них умерли, 4 310 557 — вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 138,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 139 миллионов. Около трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728565121.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Санкт-Петербурге ослабили ограничения по COVID-19

19:08 16.04.2021 (обновлено: 20:11 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили обязательное использование перчаток для индивидуальной защиты в общественных местах, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
Масочный режим сохраняется до 15 мая.
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На аналогичный срок продлили другие действовавшие ранее ограничения из-за пандемии. Губернатор Александр Беглов подписал обновленный вариант постановления городского правительства от 13 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению коронавируса.
За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 704 новых случая коронавируса, 30 человек умерли, 419 — выздоровели.
За все время пандемии в городе зафиксировали 405 924 случая заражения COVID-19, жертвами болезни стали 12 750 человек, 361 875 — выздоровели.
По всей России коронавирусной инфекцией заразились за весь период пандемии 4 684 148 человек, 104 795 из них умерли, 4 310 557 — вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 138,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 139 миллионов. Около трех миллионов человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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