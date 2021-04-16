https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728643440.html

В Санкт-Петербурге ослабили ограничения по COVID-19

В Санкт-Петербурге ослабили ограничения по COVID-19

В Санкт-Петербурге отменили обязательное использование перчаток для индивидуальной защиты в общественных местах, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:08

2021-04-16T19:08

2021-04-16T20:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили обязательное использование перчаток для индивидуальной защиты в общественных местах, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.Масочный режим сохраняется до 15 мая.На аналогичный срок продлили другие действовавшие ранее ограничения из-за пандемии. Губернатор Александр Беглов подписал обновленный вариант постановления городского правительства от 13 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению коронавируса.За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 704 новых случая коронавируса, 30 человек умерли, 419 — выздоровели.За все время пандемии в городе зафиксировали 405 924 случая заражения COVID-19, жертвами болезни стали 12 750 человек, 361 875 — выздоровели.По всей России коронавирусной инфекцией заразились за весь период пандемии 4 684 148 человек, 104 795 из них умерли, 4 310 557 — вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 138,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 139 миллионов. Около трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728565121.html

https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728532683.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество