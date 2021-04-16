Стартовал первый хакатон конкурса "Цифровой прорыв"
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Первый хакатон нового сезона конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", посвященный теме "Образование. Развитие кадров", стартовал в пятницу в Дубне, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Решением кейсов EdTech, направленных на развитие кадров и цифровизацию образования в стране, займется 161 команда. На хакатоне представлены 8 кейсов, в том числе один - от федерального органа исполнительной власти, два – от региональных органов власти, еще два – от НКО и три кейса от крупных корпораций.
К работе первого полуфинала подключатся первые региональные точки "Цифрового прорыва" в Дубне, Саратове, Туле, Ижевске, Волгограде, Ульяновске, Нижнем Новгороде. Также все три дня будет работать медиастудия в Москве.
"Прошлый сезон продемонстрировал, сколько социальных лифтов предоставляет "Цифровой прорыв" участникам. Некоторые конкурсанты устроились в компании-кейсодержатели, другие работают над собственными проектами, в том числе, в рамках нашего бизнес-акселератора на базе Южного IT-парка. Сейчас участникам предстоит также помочь кейсодержателям создать IT-решения для образовательных и HR-вызовов", — сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.
Итоги хакатона будут подведены 18 апреля. Его общий призовой фонд составляет 4,5 миллиона рублей.
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