https://ria.ru/20210416/khakaton-1728648290.html

Стартовал первый хакатон конкурса "Цифровой прорыв"

Стартовал первый хакатон конкурса "Цифровой прорыв"

Первый хакатон нового сезона конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", посвященный теме... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:39

2021-04-16T19:39

2021-04-16T19:39

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

москва

дубна

ульяновск

технологии

образование - общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Первый хакатон нового сезона конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", посвященный теме "Образование. Развитие кадров", стартовал в пятницу в Дубне, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Решением кейсов EdTech, направленных на развитие кадров и цифровизацию образования в стране, займется 161 команда. На хакатоне представлены 8 кейсов, в том числе один - от федерального органа исполнительной власти, два – от региональных органов власти, еще два – от НКО и три кейса от крупных корпораций. К работе первого полуфинала подключатся первые региональные точки "Цифрового прорыва" в Дубне, Саратове, Туле, Ижевске, Волгограде, Ульяновске, Нижнем Новгороде. Также все три дня будет работать медиастудия в Москве. Итоги хакатона будут подведены 18 апреля. Его общий призовой фонд составляет 4,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20201105/razrabotchiki-1583141313.html

москва

дубна

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), москва, дубна, ульяновск, технологии, образование - общество