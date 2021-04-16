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Туризм
https://ria.ru/20210416/keshbek-1728622217.html
В Ростуризме рассказали, когда закончатся продажи туров с кешбэком
В Ростуризме рассказали, когда закончатся продажи туров с кешбэком
В СМИ прошла информация о том, что два миллиарда рублей, выделенные правительством России на новый этап программы туристического кешбэка, закончились, но в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:23
2021-04-16T17:26
туризм
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В СМИ прошла информация о том, что два миллиарда рублей, выделенные правительством России на новый этап программы туристического кешбэка, закончились, но в Ростуризме уточнили, что продажи будут идти до 15 июня, как и планировалось.В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли данные о том, что сумма уже исчерпана.Ранее туроператоры, ссылаясь на динамику продаж и существенный рост интереса клиентов к программе кешбэка, предупреждали, что путевки по акции могут закончиться в конце апреля.В Ростуризме подчеркнули, что граждане могут продолжать покупать туры и проживание с возвратом денег без ограничений в установленные сроки, то есть до 15 июня, с датой поездки до 30 июня
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кешбэк, россия, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

В Ростуризме рассказали, когда закончатся продажи туров с кешбэком

17:23 16.04.2021 (обновлено: 17:26 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивФонтан на набережной в Геленджике
Фонтан на набережной в Геленджике - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В СМИ прошла информация о том, что два миллиарда рублей, выделенные правительством России на новый этап программы туристического кешбэка, закончились, но в Ростуризме уточнили, что продажи будут идти до 15 июня, как и планировалось.
В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли данные о том, что сумма уже исчерпана.
Ранее туроператоры, ссылаясь на динамику продаж и существенный рост интереса клиентов к программе кешбэка, предупреждали, что путевки по акции могут закончиться в конце апреля.
В Ростуризме подчеркнули, что граждане могут продолжать покупать туры и проживание с возвратом денег без ограничений в установленные сроки, то есть до 15 июня, с датой поездки до 30 июня
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 11:41Туризм
Эксперты предупредили, что туры с кешбэком могут закончиться в апреле
 
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