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В Ростуризме рассказали, когда закончатся продажи туров с кешбэком
В Ростуризме рассказали, когда закончатся продажи туров с кешбэком
В СМИ прошла информация о том, что два миллиарда рублей, выделенные правительством России на новый этап программы туристического кешбэка, закончились, но в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:23
2021-04-16T17:23
2021-04-16T17:26
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В СМИ прошла информация о том, что два миллиарда рублей, выделенные правительством России на новый этап программы туристического кешбэка, закончились, но в Ростуризме уточнили, что продажи будут идти до 15 июня, как и планировалось.В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли данные о том, что сумма уже исчерпана.Ранее туроператоры, ссылаясь на динамику продаж и существенный рост интереса клиентов к программе кешбэка, предупреждали, что путевки по акции могут закончиться в конце апреля.В Ростуризме подчеркнули, что граждане могут продолжать покупать туры и проживание с возвратом денег без ограничений в установленные сроки, то есть до 15 июня, с датой поездки до 30 июня
https://ria.ru/20210405/keshbek-1604256006.html
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