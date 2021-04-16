https://ria.ru/20210416/keshbek-1728622217.html

В Ростуризме рассказали, когда закончатся продажи туров с кешбэком

В Ростуризме рассказали, когда закончатся продажи туров с кешбэком

В СМИ прошла информация о том, что два миллиарда рублей, выделенные правительством России на новый этап программы туристического кешбэка, закончились, но в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:23

2021-04-16T17:23

2021-04-16T17:26

туризм

кешбэк

россия

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новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В СМИ прошла информация о том, что два миллиарда рублей, выделенные правительством России на новый этап программы туристического кешбэка, закончились, но в Ростуризме уточнили, что продажи будут идти до 15 июня, как и планировалось.В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли данные о том, что сумма уже исчерпана.Ранее туроператоры, ссылаясь на динамику продаж и существенный рост интереса клиентов к программе кешбэка, предупреждали, что путевки по акции могут закончиться в конце апреля.В Ростуризме подчеркнули, что граждане могут продолжать покупать туры и проживание с возвратом денег без ограничений в установленные сроки, то есть до 15 июня, с датой поездки до 30 июня

https://ria.ru/20210405/keshbek-1604256006.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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