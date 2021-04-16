https://ria.ru/20210416/issledovanie-1728523620.html

Ученый рассказал о совместном с Китаем исследовании

Ученый рассказал о совместном с Китаем исследовании

Российский прибор на борту китайской автоматической станции "Чжэнхэ", которая полетит к астероиду Эльст – Писарро, будет исследовать его плазменное окружение,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T09:48

2021-04-16T09:48

2021-04-16T10:22

земля

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

александра захарова

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728200953_0:42:1570:925_1920x0_80_0_0_4b689061b2fd507a88004d89ec6cfae8.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Российский прибор на борту китайской автоматической станции "Чжэнхэ", которая полетит к астероиду Эльст – Писарро, будет исследовать его плазменное окружение, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров.В феврале заместитель директора института Олег Кораблев рассказал агентству о выборе российского прибора для "Чжэнхэ"."Китайцы предоставили выбор нам – и в результате было решено, что на борт аппарата установят прибор для исследования плазменного окружения", - добавил он.Ученый отметил, что астероид Эльст – Писарро интересен тем, что он активный. Такие астероиды "ведут себя как кометы, то есть у них есть свой хвост" и они наравне с кометами "могли занести воду и жизнь на Землю".Ранее сообщалось о планах Китая запустить в 2024 году автоматическую станцию "Чжэнхэ" для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения астероида Эльст - Писарро (7968).Читайте полный текст интервью Александра Захарова >>>

https://ria.ru/20210326/asteroid-1603051903.html

земля

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, александра захарова, китай