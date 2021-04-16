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Ученый рассказал о совместном с Китаем исследовании
Ученый рассказал о совместном с Китаем исследовании
Российский прибор на борту китайской автоматической станции "Чжэнхэ", которая полетит к астероиду Эльст – Писарро, будет исследовать его плазменное окружение,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:48
2021-04-16T10:22
земля
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
александра захарова
китай
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Российский прибор на борту китайской автоматической станции "Чжэнхэ", которая полетит к астероиду Эльст – Писарро, будет исследовать его плазменное окружение, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров.В феврале заместитель директора института Олег Кораблев рассказал агентству о выборе российского прибора для "Чжэнхэ"."Китайцы предоставили выбор нам – и в результате было решено, что на борт аппарата установят прибор для исследования плазменного окружения", - добавил он.Ученый отметил, что астероид Эльст – Писарро интересен тем, что он активный. Такие астероиды "ведут себя как кометы, то есть у них есть свой хвост" и они наравне с кометами "могли занести воду и жизнь на Землю".Ранее сообщалось о планах Китая запустить в 2024 году автоматическую станцию "Чжэнхэ" для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения астероида Эльст - Писарро (7968).Читайте полный текст интервью Александра Захарова &gt;&gt;&gt;
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земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, александра захарова, китай

Ученый рассказал о совместном с Китаем исследовании

09:48 16.04.2021 (обновлено: 10:22 16.04.2021)
 
© Фото предоставлено Александром ЗахаровымГлавный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров
Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото предоставлено Александром Захаровым
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Российский прибор на борту китайской автоматической станции "Чжэнхэ", которая полетит к астероиду Эльст – Писарро, будет исследовать его плазменное окружение, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров.
В феврале заместитель директора института Олег Кораблев рассказал агентству о выборе российского прибора для "Чжэнхэ".
"Полтора года назад китайцы пригласили нас поучаствовать в проекте научным прибором. Моя научная группа предложила сделать прибор для регистрации пылевых частиц, которые выбрасывает астероид, а другая группа в нашем же институте – прибор для исследования взаимодействия межпланетной плазмы солнечного ветра с астероидом", - сказал Захаров.
"Китайцы предоставили выбор нам – и в результате было решено, что на борт аппарата установят прибор для исследования плазменного окружения", - добавил он.
Ученый отметил, что астероид Эльст – Писарро интересен тем, что он активный. Такие астероиды "ведут себя как кометы, то есть у них есть свой хвост" и они наравне с кометами "могли занести воду и жизнь на Землю".
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Ранее сообщалось о планах Китая запустить в 2024 году автоматическую станцию "Чжэнхэ" для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения астероида Эльст - Писарро (7968).
Читайте полный текст интервью Александра Захарова >>>
 
ЗемляКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийРоссийская академия наукАлександра ЗахароваКитай
 
 
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