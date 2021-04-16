Ученый рассказал о совместном с Китаем исследовании
09:48 16.04.2021 (обновлено: 10:22 16.04.2021)
© Фото предоставлено Александром ЗахаровымГлавный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров
© Фото предоставлено Александром Захаровым
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Российский прибор на борту китайской автоматической станции "Чжэнхэ", которая полетит к астероиду Эльст – Писарро, будет исследовать его плазменное окружение, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров.
В феврале заместитель директора института Олег Кораблев рассказал агентству о выборе российского прибора для "Чжэнхэ".
"Полтора года назад китайцы пригласили нас поучаствовать в проекте научным прибором. Моя научная группа предложила сделать прибор для регистрации пылевых частиц, которые выбрасывает астероид, а другая группа в нашем же институте – прибор для исследования взаимодействия межпланетной плазмы солнечного ветра с астероидом", - сказал Захаров.
"Китайцы предоставили выбор нам – и в результате было решено, что на борт аппарата установят прибор для исследования плазменного окружения", - добавил он.
Ученый отметил, что астероид Эльст – Писарро интересен тем, что он активный. Такие астероиды "ведут себя как кометы, то есть у них есть свой хвост" и они наравне с кометами "могли занести воду и жизнь на Землю".