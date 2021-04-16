https://ria.ru/20210416/golos-1728550048.html
Врач рассказал о проблемах с голосом у переболевших COVID-19
Врач рассказал о проблемах с голосом у переболевших COVID-19
Пациенты, перенесшие коронавирус, часто сталкиваются с осиплостью и другими проблемами с голосом, которые могут проявиться и через месяц после заболевания,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:15
2021-04-16T12:15
2021-04-16T12:47
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пациенты, перенесшие коронавирус, часто сталкиваются с осиплостью и другими проблемами с голосом, которые могут проявиться и через месяц после заболевания, заявила руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, президент ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко."Наблюдаем пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, с формированием осиплости в дальнейшем или с сохраняющейся осиплостью после перенесенного заболевания. Причем тенденция к сохранению жалоб на нарушение голоса растет, и она не связана со временем заболевания. То есть, это может и через месяц возникнуть, может сохраняться и длиться несколько месяцев", - сказала Осипенко в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" приуроченной к Международному дню голоса.В силу того, что человек после коронавируса обеспокоен общим состоянием своего здоровья, он в меньшей степени обращает меньше внимания на голос, и обычно замечает сложности из-за появившегося нарушения, когда возвращается к работе."Эта инфекция респираторная, и она затрагивает отнюдь не только ткани легких, но также вовлекается в процесс весь респираторный тракт, а это гортань, верхние дыхательные пути", - пояснила Осипенко.Она отметила, что даже если речь идет о людях, которые легко переносили инфекцию, все равно респираторный тракт был задействован."А если люди находились на кислородном обеспечении, на ИВЛ, а может быть были трахеостомированы, то естественно, воспалительный процесс в верхних дыхательных путях, в том числе ларингит, имеет место быть. Поэтому, конечно же, пациентов именно с таким постковидным синдромом, который проявляется в том числе и нарушением голоса, мы сейчас встречаем", - резюмировала специалист. -0-Осипенко рассказала, что НМИЦ оториноларингологии ФМБА России на три месяца был перепрофилирован для борьбы с коронавирусной инфекцией, отделение фониатрии не могло работать в полной мере, но продолжалась дистанционная работа, в том числе с онкологическими пациентами, которым необходима коррекция голоса, работа по его восстановлению.
https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Пациенты, перенесшие коронавирус, часто сталкиваются с осиплостью и другими проблемами с голосом, которые могут проявиться и через месяц после заболевания, заявила руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России
, президент ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко.
"Наблюдаем пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, с формированием осиплости в дальнейшем или с сохраняющейся осиплостью после перенесенного заболевания. Причем тенденция к сохранению жалоб на нарушение голоса растет, и она не связана со временем заболевания. То есть, это может и через месяц возникнуть, может сохраняться и длиться несколько месяцев", - сказала Осипенко в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" приуроченной к Международному дню голоса.
В силу того, что человек после коронавируса обеспокоен общим состоянием своего здоровья, он в меньшей степени обращает меньше внимания на голос, и обычно замечает сложности из-за появившегося нарушения, когда возвращается к работе.
"Эта инфекция респираторная, и она затрагивает отнюдь не только ткани легких, но также вовлекается в процесс весь респираторный тракт, а это гортань, верхние дыхательные пути", - пояснила Осипенко.
Она отметила, что даже если речь идет о людях, которые легко переносили инфекцию, все равно респираторный тракт был задействован.
"А если люди находились на кислородном обеспечении, на ИВЛ, а может быть были трахеостомированы, то естественно, воспалительный процесс в верхних дыхательных путях, в том числе ларингит, имеет место быть. Поэтому, конечно же, пациентов именно с таким постковидным синдромом, который проявляется в том числе и нарушением голоса, мы сейчас встречаем", - резюмировала специалист. -0-
Осипенко рассказала, что НМИЦ оториноларингологии ФМБА России на три месяца был перепрофилирован для борьбы с коронавирусной инфекцией, отделение фониатрии не могло работать в полной мере, но продолжалась дистанционная работа, в том числе с онкологическими пациентами, которым необходима коррекция голоса, работа по его восстановлению.